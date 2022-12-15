Щоб гроші водилися: три кімнатні рослини для залучення фінансового благополуччя

Деякі кімнатні рослини здатні непомітно принести до будинку багатство та удачу.

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Кімнатним рослинам приписують чимало властивостей. Вважається, що вони прибирають негативну енергетику в будинку, чистять повітря та сприяють комфортній обстановці. Сьогодні ми розповімо, які три рослини здатні залучити в будинок удачу, фінансове благополуччя та покращити матеріальний стан сім'ї.

Товстянка

Ця рослина отримала назву завдяки зовнішнім особливостям своїх листових пластин, які порівняно товсті та м'ясисті. Як правило, вони пофарбовані в темно-зелений відтінок, проте зустрічаються різновиди і з блідо-зеленим листям.

Вважається, що товстунка, яку ще називають нефритовим, монетним чи грошовим деревом, приносить удачу. Відповідно до фен-шую, вона є втіленням успіху та сприятливої позитивної енергії, і, отже, цю рослину можна розмістити в будинку чи офісі. Нефрит символізує зростання та відродження, а форма листя щасливої рослини для будинку нагадує нефритове каміння.

До речі, існує давня китайська легенда про грошове дерево, у якого гілки були з монет та золота. Варто потрясти дерево, і золоті монети самі падають із нього. Дощ із золотих монет є однією з найулюбленіших тем у китайському образотворчому мистецтві та серед любителів фен-шую, впевнених у силі старовинної символіки. Тому не дивно, що товстянка є однією з найпоширеніших рослин у будинках.

Бамбук

Бамбук (Dracaena Sanderiana) родом із Південно-Східної Азії, і фен-шуй пов'язує його з успіхом та здоров'ям. Кількість стебел у рослині удачі має великий вплив на значення конкретної щасливої бамбукової рослини. Наприклад, у багатства має бути п'ять стебел, на удачу – шість, сім стебел та 21 стебло – для здоров'я та великого багатства. Бамбукові рослини також діють як очищувачі повітря та видаляють забруднюючі речовини з навколишнього середовища. Потрібно переважно тримати бамбукову рослину у східному кутку.

Потос (Сциндапсус)

Потос – це рід вічнозелених кучерявих рослин сімейства Ароїдні. Рід включає близько 70 видів, поширених у субтропіках та тропіках від Мадагаскару до Західної Океанії та Китаю. У народі його найчастіше називають ліаною.

Вважається, що потос приносить у будинок багатство й удачу та допомагає подолати фінансові труднощі. Він також діє як природний очищувач повітря, оскільки фільтрує токсини. Ці рослини удачі вимагають мінімального догляду. Кажуть, що наявність сциндапсусу вдома може допомогти досягти успіху як в особистій, так і в професійній сфері.

Нагадаємо, які рослини допомагають позбавити будинок від плісняви та вологи.