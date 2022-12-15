Чтобы деньги водились: три комнатных растения для привлечения финансового благополучия

Некоторые комнатные растения способны незаметно принести в дом богатство и удачу.

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Комнатным растениям приписывают немало свойств. Считается, что они убирают негативную энергетику в доме, чистят воздух и способствуют комфортной обстановке. Сегодня мы расскажем, какие три растения способны привлечь в дом удачу, финансовое благополучие и улучшить материальное состояние семьи.

Толстянка

Это растение получило название благодаря внешним особенностям своих листовых пластин, которые сравнительно толстые и мясистые. Как правило, они окрашены в темно-зеленый оттенок, однако встречаются разновидности и с бледно-зеленой листвой.

Считается, что толстянка, которую еще называют нефритовым, монетным или денежным деревом, приносит удачу. Согласно фэн-шуй, она является воплощением успеха и благоприятной положительной энергии, и, следовательно, это растение можно разместить в доме или офисе. Нефрит символизирует рост и возрождение, а форма листьев счастливого растения для дома напоминает нефритовые камни.

Кстати, существует древняя китайская легенда о денежном дереве, у которого ветви были из монет и золота. Стоит потрясти дерево, и золотые монеты сами падают с него. Дождь из золотых монет является одной из самых излюбленных тем в китайском изобразительном искусстве и в среде любителей фен-шуй, уверенных в силе старинной символики. Поэтому неудивительно, что толстянка является одним из самых распространенных растений в домах.

Бамбук

Бамбук (Dracaena Sanderiana) родом из Юго-Восточной Азии, и фэн-шуй связывает его с удачей и здоровьем. Количество стеблей в растении удачи имеет большое влияние на значение конкретного счастливого бамбукового растения. Например, у богатства должно быть пять стеблей, на удачу – шесть, семь стеблей и 21 стебель – для здоровья и большого богатства. Бамбуковые растения также действуют как очистители воздуха и удаляют загрязняющие вещества из окружающей среды. Предпочтительно держать бамбуковое растение в восточном углу.

Потос (Сциндапсус)

Потос – это род вечнозеленых вьющихся растений семейства Ароидные. Род включает около 70 видов, распространенных в субтропиках и тропиках от Мадагаскара до Западной Океании и Китая. В простонародье его чаще всего называют лианой.

Считается, что потос приносит в дом богатство и удачу и помогает преодолеть финансовые трудности. Он также действуют как естественный очиститель воздуха, поскольку фильтрует токсины. Эти растения удачи требуют минимального ухода. Говорят, что содержание сциндапсуса дома может помочь добиться успеха как в личной, так и в профессиональной сфере.

Напомним, какие растения помогают избавить дом от плесени и влаги.