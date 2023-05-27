Пыталась оторвать голову: серфер рассказал о редкой двойной атаке больших белых акул (фото, видео)

По словам пострадавшего, во время столкновения с морскими хищниками его подбросило в воздух, а затем рука и доска с хрустом оказались в пасти животного.

Шеннон Эйнсли — жертва одновременного нападения сразу двух белых акул. Этот случай считается единственным в мире. По словам мужчины, один из четырехметровых хищников пытался укусить его за голову, а второй тянул за руку под воду. Об этом сообщает The Sun.

Эйнсли рассказал, что будучи подростком подвергся атаке крупных морских хищников — случай чудесного спасения в Восточно-Капской провинции Южной Африки превратился уже в местную легенду, но другим 90 жителям ЮАР, встретившимися с акулами, повезло меньше.

Тот случай все еще считается единственным зафиксированным нападением на человека сразу двух акул. На снятых кадрах видно, как подростка подбросило в воздух после столкновения с акулами.

Товарищи-серферы оказывали помощь пострадавшему, когда он добрался до берега

По его словам, все произошло настолько быстро, что он даже не успел почувствовать боль или испугаться. Казалось, будто все происходит во сне, вспомнил мужчина события более чем 20-летней давности.

Шеннон Эйнсли получил ужасные травмы

Попытка нападения акул произошла на рифе Нахун — в идиллическом месте для серфинга, известном также кровавыми инцидентами. Зимой, в разгар ежегодной миграции сардин, большие белые акулы часто охотятся косяками этих рыб.

38-летний серфер с доской, которую в 2000 году истерзала акула

Эйнсли решил поплавать с 15 друзьями, но спустя полтора часа на него напали две большие белые акулы. Он помнит, что его подбросило в воздух, а затем рука и доска с хрустом оказались в пасти животного.

"Потом меня утащило под воду", — рассказал он, добавив, что видел, висящую, словно на нити, свою руку.

Уже в воде вторая акула пыталась схватить за голову, но промахнулась и испугала коллегу, которая разжала челюсти и выпустила руку.

Двойное нападение акулы на человека

"Она смотрела на меня своим черным глазом, лицом к лицу, раскрытые челюсти пронеслись мимо", — рассказал серфер.

По его словам, он вынырнул с доской, и повсюду была кровь.

Уже оказавшись на поверхность, он увидел, что все пытаются спасаться и гребут к берегу. И поначалу не мог понять, почему.

"Я посмотрел вниз, и половина моей руки висела на нитке. В тот момент я понял, что это не сон, и началась паника", — отметил он.

Следы от челюстей акулы на доске

Благодаря встречной волне серфер сумел быстро добраться до берега. Открытой костью он чувствовал холод воды. Уже на берегу друзья и родственники перевязали рану, чтобы остановить кровотечение, и отвезли в больницу.

На руку наложены 30 швов

Несмотря на этот случай, пристрастия Эйнсли к серфингу не убавилось.

Теперь серфер путешествует по миру и дает уроки

В дальнейшем он получил диплом по водным видам спорта и теперь преподает уроки другим — уже из Норвегии, где для большинства акул воды слишком холодные.

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