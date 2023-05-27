Купи сейчас, заплати потом: пиццерия предлагает клиентам заплатить после смерти (видео)

Пиццерия сообщила, что 666 клиентов в Новой Зеландии и 666 клиентов в Австралии будут выбраны для участия в программе AfterLife Pay, которая отсрочит платежи за пиццу до тех пор, пока клиент не умрет.

Новозеландская сеть пиццерий Hell Pizza предлагает покупателям необычное предложение: купи сейчас, заплати после смерти. Об этом пишет UPI.

Заведение объявили, что акция "AfterLife Pay" была вдохновлена схемами "купи сейчас, заплати потом" (BNPL), принятыми несколькими новозеландскими предприятиями.

"Мы видим, что все больше людей используют такие схемы для покупки предметов первой необходимости, например, продуктов питания, и мы считаем, что это слишком далеко заходит, когда рестораны быстрого обслуживания, такие как наш, просят предложить BNPL за то, что считается лакомством — особенно если учесть, что люди задерживают платежи, а 10,5% кредитов в НЗ имеют просрочки", — заявил генеральный директор Hell Pizza Бен Камминг на сайте компании.

Заинтересованные клиенты могут подать заявку на участие в программе на сайте Hell Pizza Фото: UPI

Пиццерия сообщила, что 666 клиентов в Новой Зеландии и 666 клиентов в Австралии будут выбраны для участия в программе AfterLife Pay, которая отсрочит платежи за пиццу до тех пор, пока клиент не покинет этот бренный мир.

"Избранным будет предложено подписать настоящую поправку к завещанию, позволяющую получить стоимость пиццы после смерти. Никаких процентов или сборов не будет, а соглашение является юридически обязывающим", — говорится на сайте.

Заинтересованные клиенты могут подать заявку на участие в программе на сайте Hell Pizza.

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