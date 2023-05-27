"Начал плакать": в США клиент банка остановил ограбление, обняв преступника (видео)

Майкл Армус-старший вошел в банк обычным клиентом, а вышел уже настоящим героем. Мужчина помог предотвратить ограбление, обняв преступника.

В США 42-летний Эдуардо Пласенсия вошел в банк и передал кассиру записку, в которой утверждалось, что у него есть взрывчатка, и требовались деньги. Об этом пишет ABC News.

В то же самое время внутри Bank of the West был 69-летний Майкл Армус-старший, который пытался обналичить чек. Именно он сказал, что узнал в подозреваемом бывшего соседа и друга своей дочери и сразу понял, что нужно вмешаться. По его словам, в голосе подозреваемого он услышал раздражение и подавленность.

"Я просто подошел к нему и спросил его: "Что случилось? У тебя нет работы?" Он ответил: "В этом городе для меня ничего нет". Он просто хотел в тюрьму". — сказал Армус.

Мужчина сказал, что он пытался утешить преступника и предложил вместе выйти на улицу. В конце концов, ситуация закончилась объятиями.

"Итак, я вывел его на улицу и обнял его прямо здесь, у дверей. Он начал плакать", — сказал Армус.

Вскоре после этого жеста на место происшествия прибыли офицеры и арестовали Плаценсию за попытку ограбления. По словам властей, подозреваемый был безоружен.

В своем заявлении полиция похвалила Армуса и назвала его ответственным гражданином, который передал "правильное сообщение, которое изменило ситуацию".

Армус сказал, что, по его мнению, судьба привела его в банк в тот день.

"Мне было суждено оказаться здесь", — сказал он.

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