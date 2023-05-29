Безответственное поведение: Вучич обвинил премьера Косово в попытке быть похожим на Зеленского

По словам президента Сербии, премьер-министр Косово Альбин Курти "заигрался в какого-то Зеленского", в связи с чем в стране может произойти то, чего Сербия до сих пор не видела и "не могла мечтать".

Косово может ждать тяжелая ситуация в ближайшем будущем из-за позиции властей. Об этом Вучич заявил в эфире сербского канала Pink TV.

По словам лидера Сербии, в Косово может произойти то, чего Сербия до сих пор не видела и "не могла мечтать". По его словам, это может произойти из-за провокационных действий и "ужасно безответственного поведения" премьер-министра Косово Альбина Курти.

"Я боюсь общей незащищенности, нестабильности, я боюсь даже больших конфликтов, потому что я знаю, что сербы этого не будут терпеть, и я знаю, что этот другой, который повлек к этим действиям, не хочет уходить в отставку, потому что он стремится и мечтает быть каким-то Зеленским", – заявил Вучич.

Возрастание напряжения в Косово

Известно, что в пятницу, 26 марта, полиция в Косово и местные сербы Приштины имели стычку, в результате чего усилилось напряжение. Инцидент произошел после того, как местные сербы пытались заблокировать доступ к офису новоизбранному мэру, который является этническим албанцем.

Президент Сербии заявил, что сербы не остановят протесты и продолжат требовать возврата своих муниципальных зданий, которые "узурпировал и отобрал у них режим Альбина Курти с брутальным применением полиции".

Также Вучич заявил, что в ближайшие дни у него запланированы переговоры с лидерами европейских стран по вопросу Косово.

"В следующие дни, во вторник и среду, у меня будут встречи с Эмманюэлем Макроном в Братиславе, со всеми региональными лидерами и Мирославом Лайчаком, а 1 июня я поеду в Кишинев, где европейское политическое сообщество проведет большую встречу с участием 46 европейских лидеров", – подытожил Вучич.

Напомним, в начале марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия по-прежнему стремится к вступлению в Европейский союз. Таким образом сербский лидер намекнул, что его страна может определиться с выбором стороны в российско-украинской войне.

1 марта было опубликовано интервью Вучича, в котором политик пообещал наказать сербов, воюющих в Украине за ЧВК "Вагнер". Сербский президент подчеркнул, что дружественные страны не вербуют граждан других государств.