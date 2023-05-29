"Ничего не осталось": процветающий морской курорт превратился в город-призрак (видео)

Один из городов Великобритании превратился в город-призрак, где здания продаются всего за 5 000 фунтов стерлингов. Некоторые улицы почти опустели после того, как люди уехали, оставив дома заколоченными

Приморский городок Хорден (Великобритания), в котором когда-то процветала угледобывающая промышленность, теперь переполнен заколоченными домами, выставленными на продажу всего за 5 000 фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Express.

Город, расположенный в графстве Дарем, имеет долгую и гордую историю угледобычи и прославился на весь континент благодаря неустанным усилиям своих рабочих.

Шахта Horden Colliery, запущенная в 1900 году, установила европейский рекорд по количеству добытого угля за один день 9 мая 1930 года, когда было добыто 6 758 тонн. Пять лет спустя количество рабочих мест на шахте достигло своего пика — на ней работало более 4 000 человек.

В феврале 1987 года шахта была закрыта, поскольку угледобывающая промышленность в Великобритании прекратила свое существование.

Сегодня город выглядит совершенно иначе, некоторые улицы почти опустели после того, как люди уехали, оставив дома заколоченными.

Улицы почти опустели после того, как люди уехали, оставив дома заколоченными Фото: Daily Express

Ютубер Дэвид Бернип под псевдонимом Wandering Turnip недавно посетил город, чтобы своими глазами увидеть, как он преобразился с конца 1980-х годов.

Один из местных жителей, беседовавший с блогером, сказал, что город "сошел на нет с тех пор, как закончилась работа шахт".

"У вас были все рабочие мужские клубы и все публичные дома. Сейчас здесь практически ничего не осталось", — рассказал мужчина.

Блогер также посетил некоторые из свободных объектов недвижимости, имеющихся в настоящее время в городе. Стоимость зданий во многих районах приморского города является примером того, как изменился некогда бурно развивающийся город.

В конце мая на сайте RightMove были выставлены на аукцион четыре объекта недвижимости по стартовой цене 5 000 фунтов стерлингов. Стартовая аукционная цена других террасных домов, представленных на сайте, колебалась от £15 000 до £40 000.

Среди недавно проданных объектов есть один на Тис-стрит, который ушел за £30 250 — несмотря на то, что в 2006 году он был куплен почти за двойную цену. Другой дом, на Седьмой улице, был продан в феврале за £22 750, тогда как четыре года назад он был куплен за £36 000.

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