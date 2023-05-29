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Мир

"Ничего не осталось": процветающий морской курорт превратился в город-призрак (видео)

Заброшенный город, машины, шахта, руины, город-призрак,
Фото: Daily Express | Город, расположенный в графстве Дарем, имеет долгую и гордую историю угледобычи

Один из городов Великобритании превратился в город-призрак, где здания продаются всего за 5 000 фунтов стерлингов. Некоторые улицы почти опустели после того, как люди уехали, оставив дома заколоченными

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Приморский городок Хорден (Великобритания), в котором когда-то процветала угледобывающая промышленность, теперь переполнен заколоченными домами, выставленными на продажу всего за 5 000 фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Express.

Город, расположенный в графстве Дарем, имеет долгую и гордую историю угледобычи и прославился на весь континент благодаря неустанным усилиям своих рабочих.

Шахта Horden Colliery, запущенная в 1900 году, установила европейский рекорд по количеству добытого угля за один день 9 мая 1930 года, когда было добыто 6 758 тонн. Пять лет спустя количество рабочих мест на шахте достигло своего пика — на ней работало более 4 000 человек.

В феврале 1987 года шахта была закрыта, поскольку угледобывающая промышленность в Великобритании прекратила свое существование.

Сегодня город выглядит совершенно иначе, некоторые улицы почти опустели после того, как люди уехали, оставив дома заколоченными.

Заброшенный город, машины, шахта, руины, город-призрак, Fullscreen
Улицы почти опустели после того, как люди уехали, оставив дома заколоченными
Фото: Daily Express

Ютубер Дэвид Бернип под псевдонимом Wandering Turnip недавно посетил город, чтобы своими глазами увидеть, как он преобразился с конца 1980-х годов.

Один из местных жителей, беседовавший с блогером, сказал, что город "сошел на нет с тех пор, как закончилась работа шахт".

"У вас были все рабочие мужские клубы и все публичные дома. Сейчас здесь практически ничего не осталось", — рассказал мужчина.

Блогер также посетил некоторые из свободных объектов недвижимости, имеющихся в настоящее время в городе. Стоимость зданий во многих районах приморского города является примером того, как изменился некогда бурно развивающийся город.

В конце мая на сайте RightMove были выставлены на аукцион четыре объекта недвижимости по стартовой цене 5 000 фунтов стерлингов. Стартовая аукционная цена других террасных домов, представленных на сайте, колебалась от £15 000 до £40 000.

Среди недавно проданных объектов есть один на Тис-стрит, который ушел за £30 250 — несмотря на то, что в 2006 году он был куплен почти за двойную цену. Другой дом, на Седьмой улице, был продан в феврале за £22 750, тогда как четыре года назад он был куплен за £36 000.

Ранее Фокус писал, что миллионер пожаловался на дорогую недвижимость. Курсат Йылдырым уволился с работы крановщика, после чего начал активно сорить деньгами, потратив более 1,3 миллиона фунтов стерлингов в первый месяц после победы в конкурсе.

Также ранее сообщалось, что в "британском Чернобыле" живет всего четыре человека. Маршалл Крейг — один из людей, отказывающихся покинуть район. Мужчина прожил там последние 20 лет своей жизни и заявил, что он "никогда не уедет".