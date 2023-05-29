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"Нічого не залишилося": морський курорт що процвітає перетворився на місто-примару (відео)

Занедбане місто, машини, шахта, руїни, місто-примара
Фото: Ньютон | Місто, розташоване в графстві Дарем, має довгу і горду історію вуглевидобутку

Одне з міст Великобританії перетворилося на місто-примару, де будинки продаються всього за 5 000 фунтів стерлінгів. Деякі вулиці майже спорожніли після того, як люди поїхали.

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Приморське містечко Хорден (Великобританія), в якому колись процвітала вугледобувна промисловість, тепер переповнене забитими будинками, виставленими на продаж лише за 5 000 фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Express.

Місто, розташоване в графстві Дарем, має довгу і горду історію вуглевидобутку і прославилося на весь континент завдяки невпинним зусиллям своїх робітників.

Шахта Horden Colliery, запущена 1900 року, встановила європейський рекорд за кількістю видобутого вугілля за день 9 травня 1930 року, коли було видобуто 6 758 тонн. Через п'ять років кількість робочих місць на шахті досягла свого піку — на ній працювало понад 4 000 осіб.

У лютому 1987 року шахта була закрита, оскільки вугледобувна промисловість у Великій Британії припинила своє існування.

Сьогодні місто виглядає зовсім інакше, деякі вулиці майже спорожніли після того, як люди поїхали, залишивши будинки забитими.

Занедбане місто, машини, шахта, руїни, місто-примара, Fullscreen
Вулиці майже спорожніли після того, як люди поїхали, залишивши будинки забитими.
Фото: Ньютон

Ютубер Девід Берніп під псевдонімом Wandering Turnip нещодавно відвідав місто, щоб на власні очі побачити, як він перетворився з кінця 1980-х років.

Один із місцевих жителів, який розмовляв з блогером, сказав, що місто "зійшло нанівець з того часу, як закінчилася робота шахт".

"У вас були всі робочі чоловічі клуби та всі публічні будинки. Зараз тут практично нічого не залишилося", — розповів чоловік.

Блогер також відвідав деякі з вільних об'єктів нерухомості, які є у місті. Вартість будівель у багатьох районах приморського міста є прикладом того, як змінилося місто, що колись бурхливо розвивалося.

Наприкінці травня на сайті RightMove було виставлено на аукціон чотири об'єкти нерухомості за стартовою ціною 5 000 фунтів стерлінгів. Стартова аукціонна ціна інших терасних будинків, представлених на сайті, коливалася від £15 000 до £40 000.

Серед нещодавно проданих об'єктів є один на Тіс-стріт, який пішов за £30 250 — попри те, що у 2006 році його купили майже за подвійну ціну. Інший будинок, на Сьомій вулиці, був проданий у лютому за £22 750, тоді як чотири роки тому він був куплений за £36 000.

Раніше Фокус писав, що мільйонер поскаржився на дорогу нерухомість. Курсат Йилдирим звільнився з роботи кранівника, після чого почав активно смітити грошима, витративши понад 1,3 мільйона фунтів стерлінгів першого місяця після перемоги в конкурсі.

Також раніше повідомлялося, що в "британському Чорнобилі" мешкають лише чотири людини. Маршалл Крейг — один із людей, які відмовляються залишити район. Чоловік прожив там останні 20 років свого життя та заявив, що він "ніколи не поїде".