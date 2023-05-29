"Нічого не залишилося": морський курорт що процвітає перетворився на місто-примару (відео)

Одне з міст Великобританії перетворилося на місто-примару, де будинки продаються всього за 5 000 фунтів стерлінгів. Деякі вулиці майже спорожніли після того, як люди поїхали.

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Приморське містечко Хорден (Великобританія), в якому колись процвітала вугледобувна промисловість, тепер переповнене забитими будинками, виставленими на продаж лише за 5 000 фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Express.

Місто, розташоване в графстві Дарем, має довгу і горду історію вуглевидобутку і прославилося на весь континент завдяки невпинним зусиллям своїх робітників.

Шахта Horden Colliery, запущена 1900 року, встановила європейський рекорд за кількістю видобутого вугілля за день 9 травня 1930 року, коли було видобуто 6 758 тонн. Через п'ять років кількість робочих місць на шахті досягла свого піку — на ній працювало понад 4 000 осіб.

У лютому 1987 року шахта була закрита, оскільки вугледобувна промисловість у Великій Британії припинила своє існування.

Сьогодні місто виглядає зовсім інакше, деякі вулиці майже спорожніли після того, як люди поїхали, залишивши будинки забитими.

Вулиці майже спорожніли після того, як люди поїхали, залишивши будинки забитими. Фото: Ньютон

Ютубер Девід Берніп під псевдонімом Wandering Turnip нещодавно відвідав місто, щоб на власні очі побачити, як він перетворився з кінця 1980-х років.

Один із місцевих жителів, який розмовляв з блогером, сказав, що місто "зійшло нанівець з того часу, як закінчилася робота шахт".

"У вас були всі робочі чоловічі клуби та всі публічні будинки. Зараз тут практично нічого не залишилося", — розповів чоловік.

Блогер також відвідав деякі з вільних об'єктів нерухомості, які є у місті. Вартість будівель у багатьох районах приморського міста є прикладом того, як змінилося місто, що колись бурхливо розвивалося.

Наприкінці травня на сайті RightMove було виставлено на аукціон чотири об'єкти нерухомості за стартовою ціною 5 000 фунтів стерлінгів. Стартова аукціонна ціна інших терасних будинків, представлених на сайті, коливалася від £15 000 до £40 000.

Серед нещодавно проданих об'єктів є один на Тіс-стріт, який пішов за £30 250 — попри те, що у 2006 році його купили майже за подвійну ціну. Інший будинок, на Сьомій вулиці, був проданий у лютому за £22 750, тоді як чотири роки тому він був куплений за £36 000.

Раніше Фокус писав, що мільйонер поскаржився на дорогу нерухомість. Курсат Йилдирим звільнився з роботи кранівника, після чого почав активно смітити грошима, витративши понад 1,3 мільйона фунтів стерлінгів першого місяця після перемоги в конкурсі.

Також раніше повідомлялося, що в "британському Чорнобилі" мешкають лише чотири людини. Маршалл Крейг — один із людей, які відмовляються залишити район. Чоловік прожив там останні 20 років свого життя та заявив, що він "ніколи не поїде".