"Думала, что умру": альпинистка прожила 32 дня на действующем вулкане (фото)

Перла Тихерина начала подниматься на вершины гор пять лет назад и поставила перед собой цель покорить действующий вулкан Орисаба.

31-летняя Перла Тихерина из Мексики провела 32 дня на Пико де Орисаба, самой высокой горе в стране, расположенной на высоте 5636 м над уровнем моря. Об этом пишет Daily Mail.

Женщина поделилась своим опытом жизни на действующем вулкане Орисаба в течение месяца, где ей приходилось справляться с ветрами, достигающими скорости 80 км/ч, грозами и переохлаждением.

"Несмотря на то, что были очень тяжелые дни, когда я думала, что умру, я смогла выстоять. Я действительно думала, что будет намного труднее. Большинство моих дней были вполне спокойными", — рассказала альпинистка.

Периодически Перла сталкивалась с сильными ветрами, грозами, переохлаждением и заболеваниями, но все же продолжала выживать.

Женщина была полна решимости достичь своей цели, покорить вершину за 32 дня Фото: NTK

Женщина была полна решимости достичь своей цели, покорить вершину за 32 дня. Прежде чем приступить к испытанию, она прошла медицинское обследование и постоянно контролировала уровень кислорода и кровяное давление на вершине вулкана.

"Я чувствую, что могу сделать все, что захочу. Это заставило меня по-настоящему ценить жизнь и все, что она мне предлагает", — говорит Перла.

Альпинистка начала подниматься на вершины гор пять лет назад Фото: NTK

Альпинистка начала подниматься на вершины гор пять лет назад и поставила перед собой цель покорить Пико де Оризаба. Девушка решила принять вызов, почувствовав желание проверить свою силу и решительность. Она дала своему испытанию название "высокая женщина".

"Я хочу стать вдохновением для всех тех женщин, которые ищут мотивацию, побуждающую их продолжать прилагать усилия, быть постоянными и не сдаваться, несмотря на препятствия", — добавила Перла.

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