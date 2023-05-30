На территории Евросоюза могут заблокировать Twitter: в чем причина

По словам ответственного за цифровой переход и телекоммуникации Жана-Ноэля Барро, Twitter должен ввести новые европейские правила до 25 августа. В противном случае платформа будет запрещена в ЕС.

Американскую социальную сеть Twitter могут заблокировать на территории Европейского союза если она не введет новые правила, направленные на борьбу с дезинформацией. Об этом 29 мая сообщил министр-делегат цифровизации и телекоммуникаций Франции Жан-Ноэль Барро, передает France Info.

"Twitter будет запрещен в Европейском союзе, если он не будет соответствовать нашим правилам", — цитируют журналисты Барро.

Авторы публикации упомянули о том, что несколькими днями ранее в Twitter заявили о добровольном выходе из европейского кодекса "надлежащей практики" против онлайн-дезинформации, созданного в 2018 году.

При этом Барро подчеркнул, что новые правила, призванные "заставить платформы бороться с дезинформацией", вступят в силу 25 августа 2023 года. В частности, от соцсетей будут требовать удалять "незаконный контент", а также запретят "рекламу, ориентированной на несовершеннолетних".

Для нарушителей правил предусмотрен штраф на сумму до 6% от оборота. В случае повторного нарушения платформа будет запрещена в Евросоюзе.

"Я хочу, чтобы Twitter выполнил эти европейские правила до 25 августа, иначе он больше не будет приветствоваться в Европе", — заключил Жан-Ноэль Барро.

Напомним, что по данным Bloomber от 12 мая, Илон Маск, как и обещал, прислушался к голосованию пользователей Twitter и решил уйти с поста гендиректора соцсети. Бизнесмен также заявил, что "выбрал нового гендиректора и она приступит к выполнению обязанностей через 6 недель".

Ранее, 1 мая, мы также писали о том, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Илона Маска в том, что его соцсеть "прогнулась под украинцев" после того, как Twitter заблокировал его публикацию с призывом разорвать дипломатические отношения с Польшей.