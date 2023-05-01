"Прогнулся под хо*лов": Медведев обвинил Илона Маска из-за блокировки в Twitter

Зампред Совета безопасности РФ признался, что ранее Россия "цинично" использовала Twitter для продвижения своих пропагандистских целей.

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После того, как Twitter заблокировал пост зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в котором он призывал разорвать дипломатические отношения с Польшей, Медведев обвинил Илона Маска в том, что его соцсеть "прогнулась под украинцев". Об этом Медведев написал 1 мая в своем Telegram.

"Твиттер" прогнулся под госдепом и хох**ми. Поступил так же, как когда-то с Трампом. Илон явно не справился с этим заданием, увы…" — гневно отреагировал политик.

Также Медведев признался, что Россия использовала Twitter для продвижения собственной пропаганды.

"А если серьезно, то обойдемся и без него. В конце концов, это (Twitter — ред.) всего лишь иностранная соцсеть, действующая в интересах американского истеблишмента. Мы вполне цинично использовали ее для продвижения наших пропагандистских целей", — пишет российский политик.

Медведев утверждает, что основная задача РФ сейчас — нанести поражение врагам и вернуть свои земли.

"Наша главная задача совсем иная: нанести разгромное поражение всем врагам – укронацистам, США, их клевретам в НАТО, включая мерзкую Польшу, и прочим западным г**дам. Мы должны вернуть, наконец, все наши земли. Навсегда защитить всех наших людей. Будем упорно работать для этого", — заключил он.

Напомним, 29 апреля Медведев написал в своем англоязычном Twitter-аккаунте, что он не видит смысла в поддержании дипломатических отношений с Польшей, считает что это государство не должно существовать и призвал истреблять наемников из Польши, которые воюют на стороне Украины.

До этого, 28 апреля Медведев прокомментировал запрет на въезд в Молдову некоторым гражданам России, включая президента Владимира Путина, заявив, что "такой страны, как Молдова, не существует".