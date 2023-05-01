"Прогнувся під хо*лів": Медведєв звинуватив Ілона Маска через блокування в Twitter

Заступник голови Ради безпеки РФ зізнався, що раніше Росія "цинічно" використовувала Twitter для просування своїх пропагандистських цілей.

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Після того, як Twitter заблокував повідомлення заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, в якому він закликав розірвати дипломатичні відносини з Польщею, Медведєв звинуватив Ілона Маска в тому, що його соцмережа "прогнулась під українців". Про це Медведєв написав 1 травня у своєму Telegram.

"Твіттер" прогнувся під держдепом та хох**ми. Вчинив так само, як колись з Трампом. Ілон явно не впорався з цим завданням, на жаль…", — гнівно відреагував політик.

Також Медведєв зізнався, що Росія використала Twitter для просування власної пропаганди.

"А якщо серйозно, то обійдемося і без нього (Twitter — ред.). Зрештою, це лише іноземна соцмережа, що діє на користь американського істеблішменту. Ми цілком цинічно використовували її для просування наших пропагандистських цілей", — пише російський політик.

Медведєв стверджує, що основне завдання РФ зараз — завдати поразки ворогам і повернути свої землі.

"Наше головне завдання зовсім інше: завдати поразки всім ворогам – укронацистам, США, їхнім клевретам в НАТО, включаючи мерзенну Польщу, та іншим західним г**дам. Ми повинні повернути, нарешті, всі наші землі. Назавжди захистити всіх наших людей. Будемо наполегливо працювати для цього", — сказав він.

Нагадаємо, 29 квітня Медведєв написав у своєму англомовному Twitter-акаунті, що він не бачить сенсу у підтримці дипломатичних відносин з Польщею, вважає, що ця держава не повинна існувати і закликав винищувати найманців з Польщі, які воюють на боці України.

До цього, 28 квітня Медведєв прокоментував заборону на в'їзд до Молдови деяким громадянам Росії, включаючи президента Володимира Путіна, заявивши, що "такої країни, як Молдова, не існує".