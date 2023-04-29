"У владі одні русофоби": Медведєв знову засумнівався у праві Польщі на існування

На думку ексглави Кремля, Польщею нібито керують русофоби, а Україна кишить польськими найманцями, яких треба знищувати без жодної жалості.

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У дипломатичних відносинах Москви з Варшавою немає сенсу, поки там у владі перебувають русофоби. Про це заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв написав у своєму англомовному Twitter-акаунті, продублювавши текст польською мовою.

"Не бачу сенсу підтримувати дипломатичні відносини з Польщею. Ця держава не повинна для нас існувати, поки у владі немає нікого, окрім русофобів, а в Україні повно польських найманців, яких треба безжально винищувати", — йдеться у повідомленні.

Скандал у Варшаві: що викликало істерику Медведєва

За інформацією РИА "Новости", вранці 29 квітня представники мерії Варшави у супроводі правоохоронців нібито зламали хвіртку біля школи при посольстві РФ і увірвалися до приміщення. За словами радника-посланника посольства Андрія Ордаша, вони розпочали опис майна. Співробітникам навчального закладу дали строк до 19:00, щоб залишити будівлю.

Видання нагадало, що на початку березня 2022 року Польща оголосила про початок процесу вилучення російської нерухомості у Варшаві. Польське МЗС заявило, що російська дипмісія не використовувала в дипломатичних і консульських цілях дві будівлі, в одній з яких знаходиться школа.

У зв'язку з інцидентом на сайті Міністерства закордонних справ опубліковано заяву, в якій Москва пообіцяла Варшаві "жорстку відповідь".

"Настільки нахабний крок Варшави, що виходить за межі цивілізованого міждержавного спілкування, не залишиться без нашої жорсткої реакції та наслідків для польської влади та інтересів Польщі в Росії. Це потрібно розуміти ініціаторам таких суперечливих і провокаційних витівок", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, 14 квітня заступник голови Ради безпеки та колишній президент РФ Дмитро Медведєв написав погрози на адресу прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького і заявив, що "ця країна зникне". Так він відповів на слова польського чиновника про те, що удари по території Росії є цілком законними для України та що Росія може не боятися війни з НАТО, оскільки однозначно її програє.

29 квітня після атаки БПЛА на Севастополь Медведєв назвав українського президента Володимира Зеленського "псом", а також порушивши законодавство РФ, назвав війну в Україні "війною". Крім того, він обурився тим, що український президент наполягає на збільшенні обсягів військової допомоги Києву та запевняє, що Україна під час контрнаступу звільнить Крим.