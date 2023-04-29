"Війна надовго": Медведєв назвав Зеленського "псом" після атаки БПЛА на Севастополь

Топсоратник Володимира Путіна також обурився тим, що український президент наполягає на збільшенні обсягів військової допомоги Києву та запевняє, що Україна під час контрнаступу звільнить Крим.

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Колишній президент Росії Дмитро Медведєв, який зараз обіймає посаду заступника голови Ради Безпеки Російської Федерації, написав черговий допис у телеграм-каналі, в якому назвав українського президента "псом", а також порушивши законодавство РФ, назвавши війну в Україні "війною".

Допис з'явився після атаки БПЛА на нафтобазу у тимчасово окупованому Севастополі та після того, як у мережі з'явився текст інтерв'ю Володимира Зеленського фінському виданню Yle, в якому він зазначив, що успіх України багато в чому залежить від того, чи продовжить Захід постачання зброї.

"Ми хочемо врятувати якнайбільше життів, тому кількість зброї має значення", — підкреслив глава держави.

Дмитро Медведєв написав пост, який починається зі слів "київський пес продовжує заходитися гавканням. Слина тече по волохатій морді, щоб господарі бачили його бойові якості".

Дмитро Медведєв написав черговий пост

Далі Медведєв повідомив, що це "істеричний маніфест київського режиму з метою консолідації нацистської еліти, підтримки бойового духу військ та отримання нової підтримки від своїх спонсорів".

І заявив, що відповідь на нього може бути тільки такою: "масове знищення особового складу та військової техніки, залученої нацистським режимом у процесі контрнаступу; повний розгром ворога та остаточне скидання нацистського режиму в Києві з його повною демілітаризацією на всій території України; здійснення актів відплати щодо ключових постатей нацистського режиму незалежно від місць їх перебування і термінів давності".

Свій спіч Медведєв завершив резюме, яке порушує чинне законодавство РФ. Він написав, що "наркоманські марення можуть перетворитися на реальність і війна розтягнеться надовго. Нашій країні це ні до чого", назвавши війну в Україні війною.

Ще минулого року у Генпрокуратурі РФ заявили, що повномасштабне вторгнення в Україну війною називати не можна. Тому що термін "війна" на їхню думку, підвищує суспільну значущість подій, оскільки "участь Росії у повномасштабних воєнних діях зачіпатиме широке коло суспільних інтересів, як у соціальній, так і в економічній сферах".

За використання слова "війна" щодо "спецоперації" (або "СВО") Роскомнагляд блокує ЗМІ, а Слідчий комітет порушує адміністративні та кримінальні справи.

Нещодавно Дмитро Медведєв висловлювався і про Молдову, реагуючи на слова молдавського прем'єр-міністра Доріна Речана про "чорний список" для деяких росіян. Він заявив, що такої країни вже немає, тому що "місцеві начальники її продали Румунії, ставши зрадниками своєї Батьківщини".