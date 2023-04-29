"Война надолго": Медведев назвал Зеленского "псом" после атаки БПЛА на Севастополь

Топ-соратник Владимира Путина также возмутился тем, что украинский президент настаивает на увеличении объемов военной помощи Киеву и заверяет, что Украина в ходе контрнаступления освободит Крым.

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Бывший президент России Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации, написал очередной пост в телеграм-канале, в котором назвал украинского президента "псом", а также нарушив законодательство РФ, назвав войну в Украине "войной".

Пост появился после атаки БПЛА на нефтебазу во временно оккупированном Севастополе и после того, как в Сети появился текст интервью Владимира Зеленского финскому изданию Yle, в котором он отметил, что успех Украины во многом зависит от того, продолжит ли Запад поставки оружия.

"Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение", — подчеркнул глава государства.

Дмитрий Медведев написал пост, который начинается со слов "киевский пес продолжает заходиться лаем. Слюна течет по волосатой морде, чтобы хозяева видели его боевые качества".

Дмитрий Медведев написал очередной пост

Далее Медведев сообщил, что это "истерический манифест киевского режима в целях консолидации нацистской элиты, поддержания боевого духа войск и получения новой поддержки от своих спонсоров".

И заявил, что ответ на него может быть только таким: "массовое уничтожение личного состава и военной техники, задействованной нацистским режимом в ходе контрнаступления; полный разгром врага и окончательное низложение нацистского режима в Киеве с его полной демилитаризацией на всей территории б. Украины; осуществление актов возмездия в отношении ключевых фигур нацистского режима вне зависимости от мест их нахождения и без сроков давности".

Свой спич Медведев завершил резюме, который нарушает действующее законодательство РФ. Он написал, что "наркоманские бредни могут превратиться в реальность и война растянется надолго. Нашей стране это ни к чему", назвав войну в Украине войной.

Еще в прошлом году в Генпрокуратуре РФ заявили, что полномасштабное вторжение в Украину войной называть нельзя. Потому что термин "война" по их мнению, повышает общественную значимость событий, поскольку "участие России в полномасштабных военных действиях будет затрагивать широкий круг общественных интересов, как в социальной, так и в экономической сферах".

За использование слова "война" в отношении "спецоперации" (или "СВО") Роскомнадзор блокирует СМИ, а Следственный комитет возбуждает административные и уголовные дела.

Недавно Дмитрий Медведев высказывался и про Молдову, реагируя на слова молдавского премьер-министра Дорина Речана о "черном списке" для некоторых россиян. Он заявил, что такой страны уже нет, потому что "местные начальники ее продали Румынии, став предателями своей Родины".