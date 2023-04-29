"У власти одни русофобы": Медведев снова усомнился в праве Польши на существование

По мнению экс-главы Кремля, Польшей якобы управляют русофобы, а Украина кишит польскими наемниками, которых нужно уничтожать без всякой жалости.

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В дипломатических отношениях Москвы с Варшавой отсутствует смысл, пока там у власти находятся русофобы. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем англоязычном Twitter-аккаунте, продублировав текст на польском языке.

"Не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Это государство не должно для нас существовать, пока у власти нет никого, кроме русофобов, а на Украине полно польских наемников, которых надо безжалостно истреблять", — говорится в сообщении.

Скандал в Варшаве: что вызвало истерику Медведева

По информации РИА "Новости", утром 29 апреля представители мэрии Варшавы в сопровождении правоохранителей якобы взломали калитку у школы при посольстве РФ и ворвались в помещение. По словам советника-посланника посольства Андрея Ордаша, они приступили к описи имущества. Сотрудникам учебного заведения дали срок до 19:00, чтобы покинуть здание.

Издание напомнило, что в начале марта 2022 года Польша объявила о начале процесса изъятия российской недвижимости в Варшаве. Польский МИД заявил, что российская дипмиссия не использовала в дипломатических и консульских целях два здания, в одном из которых находится школа.

В связи с инцидентом на сайте Министерства иностранных дел опубликовано заявление, в котором Москва пообещала Варшаве "жесткий ответ".

"Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России. Это нужно понимать инициаторам таких противоречивых и провокационных затей", — говорится в заявлении.

Напомним, 14 апреля, зампред Совбеза и бывший президент РФ Дмитрий Медведев написал угрозы в адрес премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и заявил, что "эта страна исчезнет". Так он ответил на слова польского чиновника о том, что удары по территории России вполне законны для Украины и что Россия может не бояться войны с НАТО, так как однозначно ее проиграет.

29 апреля после атаки БПЛА на Севастополь Медведев назвал украинского президента Владимира Зеленского "псом", а также нарушив законодательство РФ, назвал войну в Украине "войной". Кроме того, он возмутился тем, что украинский президент настаивает на увеличении объемов военной помощи Киеву и заверяет, что Украина в ходе контрнаступления освободит Крым.