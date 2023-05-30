Для наблюдения за армией США: КНДР запустит военный разведывательный спутник, — Reuters

Совместные военные учения США и Южной Кореи, как утверждают власти страны, требуют от Пхеньяна "средств, способных собирать информацию о военных действиях противника в режиме реального времени".

В июне Северная Корея планирует осуществить запуск своего первого военного разведывательного спутника, который будет использоваться для наблюдения за военной активностью США. Об этом сообщает издание Reuters.

В результате проведения крупнейших в истории военных учений между Вооруженными силами Южной Кореи и Соединенными Штатами Америки, целью которых является улучшение оперативной совместимости и готовности союзников к противостоянию угрозам со стороны КНДР.

В руководстве Центральной военной комиссии Трудовой партии Северной Кореи заявили о необходимости обладать средствами, "способными собирать информацию о военных действиях противника в режиме реального времени".

В КНДР не сообщали точной даты запуска военного спутника, однако накануне предупредили японскую береговую охрану о планах вывести его на орбиту в период с 31 мая по 11 июня.

Напомним, 19 апреля Ким Чен Ын озвучил намерения создать сеть спутников-шпионов для страны, чтобы противодействовать США и Южной Корее.

14 апреля КНДР объявила об испытаниях принципиально новой баллистической ракеты Hwasong-18.