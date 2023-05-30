Боялся потерять товарища: пенсионер умер, защищая свою собаку от собаколовов (фото)

Лоу Сей Кив выбежал из дома и умолял ловцов отпустить ее собаку. Мужчина пытался помешать им поймать животное, но внезапно потерял сознание и упал в близлежащий сток.

В Малайзии 85-летний Лоу Сей Кив в Малайзии умер, пытаясь помешать местным ловцам собак забрать его семилетнюю собаку смешанной породы. Об этом пишет Next Shark.

Мужчина, который жил один со своим любимым питомцем, потерял сознание и упал после того, как 24 мая вступил в конфликт с ловцами собак, присланными муниципальным советом города Бентонг.

По словам очевидцев, животное Лоу находилась в его доме, когда около пяти часов вечера группа ловцов собак из совета прибыла к его дому. Дворняжка вырвалась, когда группа социальных работников приблизилась к воротам, и попала в ловушку с петлей. В явном страхе потерять своего товарища, Лоу выбежал из дома и умолял ловцов отпустить собаку.

Сосед по имени Чан Лунг стал свидетелем того, как пожилой мужчина держался за длинную палку, которой группа заманивала собаку, в то время как ловцы тянули, чтобы поймать собаку. Вскоре после этого Лоу внезапно потерял сознание и упал в близлежащий сток.

Прибывшие на место происшествия парамедики не смогли помочь мужчине и констатировали его смерть на месте.

Животное осталось в доме Лоу, но его судьба теперь неизвестна Фото: Malaysian Dogs Deserve Better

Издание отмечает, что дворняга осталось в доме Лоу, но его судьба теперь неясна, поскольку дети пенсионера вернулись в свои города в других штатах, не приняв решения о его дальнейшей судьбе.

По данным Департамента общественного здравоохранения муниципального совета Бентонга, полиция проводит расследование по этому поводу.

Ирен Лоу, директор проекта по защите собак Malaysian Dogs Deserve Better, выразила свою обеспокоенность и призвала соответствующие органы пересмотреть свой подход к этой деятельности.

"В связи с гибелью пожилого джентльмена ситуация вышла из-под контроля, и соответствующим органам пора пересмотреть всю деятельность по отлову собак", — сказала она.

В ответ на трагедию малазийский законодатель Янг Сайфура Отман призвала разработать четкие руководящие принципы и процедуры для операций по отлову собак. Она подчеркнула необходимость предотвращения подобных инцидентов и конфликтов между сотрудниками правоохранительных органов и жителями или лицами, ухаживающими за бездомными собаками.

Ранее Фокус писал, что голодный медведь забрался в пекарню и съел 60 кексов. Медведь достал коробку с кексами из фургона доставки, затем оттащил ее на задний двор и съел все содержимое. Люди долго пытались прогнать животное, в том числе использовали звуковой сигнал автомобиля, но животное постоянно возвращалось.

Также сообщалось, что потерявшийся попугай вернулся домой благодаря тому, что начал говорить с людьми на вечеринке. Она начала выкрикивать слова и фразы, после чего ее заметили и отнесли в дом.