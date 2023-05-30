"Нет глаз": мужчина нашел в доме жуткий портрет, о котором не подозревал 46 лет (фото)

Мужчина был удивлен, обнаружив старинную картину "мужчины без глаз", спрятанную в стене. На обратной стороне едва заметно было написано "Старик по имени Энергия".

Один мужчина на популярном форуме Reddit рассказал о том, как он обнаружил жуткую картину, которая была спрятана в его стене по меньшей мере четыре десятилетия. Об этом пишет The Mirror.

Мужчина проводил работы по перепланировке в своем коридоре, когда сделал неожиданное открытие.

"Я нашел это внутри стены в моей прихожей. Я прожил в этом доме все свои 46 лет. Портрет выглядит ужасающе, и у мужчины нет глаз. На обратной стороне, так тускло написанные слова, что я не могу запечатлеть их даже на фотоаппарат", — написал автор темы.

Но хотя он утверждает, что сама картина не пугает, но его волнует мысль о том, что она десятилетиями таилась в его стене. Он добавил, что она нарисована на дереве и на ней написано "Фредрик 1972".

"На самом деле я довольно трусливо отношусь ко многим нелепым вещам… но эта картина, как бы мне ни хотелось это признать, нисколько меня не пугает. Это странно. В этой картине нет ничего злобного: моя дочь-подросток даже не боится", — написал мужчина.

Мужчина проводил работы по перепланировке в своем коридоре, когда сделал неожиданное открытие Фото: The Mirror

Однако другие пользователи Reddit не разделили мнение автора темы, призывая его съехать, пока "духи не добрались до него".

"Это какая-то жуть прямо из "Охотников за привидениями". Теперь вам придется открыть все свои стены", — написал один из испуганных людей.

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