"Единственная в своем роде": в заповеднике заметили редкую панду-альбиноса (фото)

Панда-альбинос была впервые замечена в апреле 2019 года. На этот раз ее увидели в окружении других животных. Камеры запечатлели момент когда она поднималась на огромное дерево, предположительно в поисках пищи.

Эксперты по пандам из Национального природного заповедника "Волонг" в провинции Сычуань на юго-западе Китая обнаружили это "единственную в своем роде" панду-альбиноса. Об этом пишет Daily Star.

Это уникальное животное живет в среде 150 обычных панд и не чувствует никаких трудностей. На кадрах сделанных сотрудниками заповедника видно, что оно имеет белый мех, когти и красные глаза. Защитники животных рассказали, что панда полностью здорова и ей около пяти или шести лет.

Издание отмечает, что что панда-альбинос была впервые обнаружена в апреле 2019 года на высоте около 2000 метров. С тех пор специальная команда следит за животным, активируя камеры и изучая его ежедневные перемещения. Они смогли запечатлеть момент, когда панда быстро поднималась на огромное дерево, предположительно в поисках пищи.

Панда полностью здорова и ей около пяти или шести лет Фото: Wolong National Nature Reserve

Ли Шен, исследователь Школы наук о жизни Пекинского университета, заявил, что это первая панда-альбинос, зарегистрированная в дикой природе.

"Остается неизвестным, будет ли этот ген унаследован и стабильно передаваться в популяции малых панд. Необходимы дополнительные исследования", — отметил профессор.

Гигантская панда, являющаяся национальным достоянием Китая, включена в Красный список МСОП в категории "уязвимый".

Ранее Фокус писал, что голодный медведь забрался в пекарню и съел 60 кексов. Зверь достал коробку с кексами из фургона доставки, затем оттащил ее на задний двор и съел все содержимое. Люди долго пытались прогнать животное, в том числе использовали звуковой сигнал автомобиля, но животное постоянно возвращалось.

Также сообщалось, что в США турист рискнул жизнью ради селфи с гризли. Мужчина не пострадал, но подверг опасности не только себя, но и животное. По правилам парка, любой напавший медведь будет пойман и подвергнут эвтаназии в интересах общественной безопасности, даже если человек не пострадал.