За выгоревшие номера и воздушные шары: в РФ массово штрафуют за "экстремистскую" символику

В Зеленограде двух женщин и одного мужчину оштрафовали за выгоревшее номерные знаки: красная полоса на флаге РФ выгорела добела и флаг стал похож на знамя Легиона "Свобода России". А мужчину из Москвы и вовсе арестовали на 15 суток за бело-синие воздушные шарики.

В Зеленограде (РФ) женщин оштрафовали бело-сине-белый флаг на автомобильных номерах, приняв его за флаг Легиона "Свобода России". Об стало известно 30 мая из сообщения пресс-службы Зеленоградского районного суда Москвы.

Россиянки Логвинова и Пашутина якобы ездили по городу, нарисовав на автомобильных номерах своих машин флаг Легиона "Свобода России". Так как упомянутая организация в России причислена к экстремистским, женщин сочли виновными в публичной демонстрации символики экстремистских организаций.

65-летнюю пенсионерку Нину Пашутину, которая управляла своим авто, полицейские остановили 23 мая. На нее сотавили пртокол и отпустили. Во время судебного заседания женщина свою вину не признала. Россиянка утверждает, что красная полоса государственного флага РФ просто выгорела на солнце и стала белой.

37-летнюю учительницу иностранного языка Ольгу Логвинову по аналогичному поводу остановили 16 мая. Оперуполномоченный остановил машину женщины. Он стал спрашивать женщину-водителя состоит ли она в террористических организациях. После этого, по словам мужа обвиняемой, Логвинову окружили пять силовиков. Она настолько испугалась, что заблокировала двери авто и позвонила мужу с просьбой о помощи. После этого силовики выбили стекло ее автомобиля и оставили под стражей до заседания суда.

Известно, что Ольга Логинова была оштрафована на 4 тысячи рублей. А Пашутиной предписали погасить штраф в размере 4,5 тысячи рублей. Женщина должна заплатить не только за "демонстрацию" флага, но и за невыполнение законного требования полицейского.

Как пишут медиа, такая ситуация в Зеленограде не первая. 20 мая Зеленоградский районный суд Москвы арестовал на 15 суток М. Коваленко по этой же статье. На принадлежащем ему асфальтоукладчике сотрудники полиции обнаружили две бело-сине-белые наклейки.

Журналисты также узнали еще об одном случае, когда силовики задержали человека якобы за демонстрацию флага Легиона "Свобода России". В Москве 23 мая задержали гражданина Беларуси после запуска бело-синих шариков и флага в районе Чертаново. Однако впоследствии мужчине вменили мелкое хулиганство и арестовали на 15 суток.

Напомним, 18 мая 2023 года стало известно, что суд Москвы заочно арестовал телеведущую Машу Ефросинину за "фейки" о ВС РФ. Соответствующее решение принял 17 мая Басманный райсуд. В России считают дезинформацией посты телеведущей, однако предполагают, что она будет продолжать их писать.

СМИ также писали о том, что заочные аресты – регулярная практика в РФ. В 2022 году Басманный суд уже взял под стражу за распространение "дезинформации" о ВС РФ, экстремизме и призывах к войне Дмитрия Гордона.