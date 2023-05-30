Наглый водитель заехал прямо на пляж: неудачно припаркованный BMW унесло в море (видео)

Ситуация привлекла внимание многих британцев, которые начали шутить над этим забавным инцидентом. Видео очень быстро стало вирусным в сети.

В Юго-Западной Англии неизвестный водитель решил припарковать свой автомобиль марки BMW прямо на пляже, после чего его унесло в море. Об этом пишет Evening Standart.

Инцидент произошел утром 28 мая в воскресенье. Поисково-спасательная группа была оповещена о наличии черного автомобиля марки BMW в бухте Тревонанс.

Специалисты в первую очередь проверили, что в автомобиле нет пассажиров и водителя. Затем они оставались на месте происшествия до тех пор, пока не удалось вытащить автомобиль на сушу. Кроме того, они обратились к водителю, принявшему такое странное решение, с сообщением: "Сэр, вам нельзя было парковаться там!"

Эта ситуация привлекла внимание многих британцев, которые начали шутить над этим забавным инцидентом. Один из них даже высказал, насколько далеко готов зайти человек, чтобы избежать оплаты за парковку и мойку автомобиля. Некоторых людей также удивила глупость водителя и они высказались в пользу наказания таких нарушителей и обязательного взимания платы за услуги экстренных служб.

Ранее Фокус писал, что поезд протащил автомобиль с семьей внутри целых 730 метров. В США две маленькие дочери пастора Чада Фраяра из штата Арканзас погибли после того, как поезд врезался в пикап их отца, протащив его на сотни метров.

Также сообщалось, что австралиец на прокатном Lamborghini устроил масштабное ДТП и сбежал. Крупная авария произошла в австралийском Сиднее. Lamborghini Huracan на большой скорости вылетел на площадку по продаже б/у авто и протаранил три машины. Водитель суперкара, выбравшись из авто, сообщил свидетелям аварии, что разбитое авто было взято напрокат и что он хочет все уладить с компанией-владельцем машины. Однако когда он услышал, что вызвана полиция, то поспешил скрыться с места ДТП.