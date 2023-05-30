Требовал от Зеленского извинений за Волынскую трагедию: спикера МИД Польши уволили, — СМИ

Лукаш Ясина ждет большего раскаяния от украинского лидера за причастность украинцев к трагедии. Зеленский, по его словам, должен взять на себя ответственность и извиниться.

Пресс-секретаря польского МИД Лукаша Ясину отстранили от работы из-за того, что он потребовал от президента Владимира Зеленского извинений за Волынскую трагедию. Об этом сообщает радио RMF FM.

В своем заявлении Ясина сказал, что ждет большего раскаяния от украинского лидера за причастность украинцев к Волынской резне начала 40-х годов прошлого века. Ясину отправили в отпуск, однако без определенной даты.

По сведениям журналистов, он больше не вернется к своим прежним обязанностям спикера МИДа. В украинском посольстве назвали заявление представителя Польши "достойным сожаления".

Дипломат разъяснил свое отношение к этому вопросу. По его словам, он родом почти что с Волыни, рос в семье, которая оттуда бежала, и помнит времена, когда это преступление не считалось проблемой, т.к. те события не были преданы широкой огласке.

Ясина настаивает на том, что с украинской стороны все еще не хватает взаимопонимания того, насколько вопрос Волынской трагедии важен для жителей Польши.

Он говорит, что Украина как государство не извинилась за события более чем 70-летней давности и считает, что президент Владимир Зеленский должен взять на себя такую ответственность.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч, отвечая на заявление польской стороны, назвал неприемлемыми любые попытки навязать Украине какие-либо действия относительно общего прошлого.

Напомним, что 17 мая посол Украины во Франции потребовал извинений от французского телеканала после заявлений о "шапито Зеленского". Журналисты назвали его зарубежный визит "турне цирка Зеленского по Европе".

На следующий день после скандального эфира украинцы "атаковали" французскую радиостанцию. Попытки шутить французских журналистов вызвали гневные отповеди в соцсетях.