Инаугурация Эрдогана: Путин и Зеленский посетят Турцию, – СМИ

Три президента будут говорить о полномасштабной войне в Украине и "зерновой сделке". А у Путина будет "особый приватный визит", отметили журналисты.

Президенты Украины и России Владимир Путин и Владимир Зеленский планируют приехать к турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану после его инаугурации. Об этом сообщила корреспондент газеты Hürriyet Ханде Фират со ссылкой на информированные источники.

Ханде Фират отметила, что инаугурация вновь избранного на пост президента Эрдогана запланирована на субботу, 3 июня. Ожидается прибытие большого числа иностранных лидеров, а у Путина будет "особый приватный визит", добавила она

После российского президента к Эрдогану приедет украинский лидер. Во время визитов и Путин и Зеленский будут говорить с Эрдоганом о ходе полномасштабной войны и "зерновой сделке", рассказали источники.

Отдельно журналистка Hürriyet сообщила о недавнем телефонном разговоре Эрдогана с президентом США Джо Байденом. Американский лидер якобы сказал, что не считает давление Запада на Турцию справедливым.

"Члены турецкой делегации подняли головы и переглянулись, когда услышали это. Затем Байден сказал: "Я хочу продвигать вопрос поставок Турции F-16, но в Конгрессе прислушиваются к требованию Швеции. И это — проблема", — описала она суть диалога.

Напомним, что недавно Reuters выяснило подробности беседы Эрдогана и Байдена до инаугурации первого. По данным СМИ, Анкара хочет закупить истребители F-16 на 20 миллиардов долларов.

Эрдоган 28 мая выиграл во втором туре президентской гонки с отрывом в 4% от оппонента, лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу.