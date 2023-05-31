Под Москвой загорелся большой ТРЦ: посетителей экстренно эвакуируют, — росСМИ (видео)

По данным журналистов, огонь распространилось на площади 80 квадратных метров. Пожар в крупном ТРЦ, вероятно, произошел из-за возгорания проводки.

В среду, 31 мая, в городском округе Орехово-Зуево в Московской области произошел пожар в торговом центре. Об этом сообщается на сайте подмосковного управления МЧС.

Сигнал о пожаре на Парковской улице, 15 поступил в 8:48 по местному времени.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается задымление на втором этаже торгового центра", — сообщили в МЧС.

Спустя час огонь локализовали на площади 80 кв. м. Посетителей эвакуируют из ТЦ. О пострадавших не сообщается.

По данным Telegram-канала Shot, пожар возник в торговом центре "Феникс". По предварительной информации, на втором этаже здания загорелась проводка.

Орехово-Зуевская городская прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств пожара, говорится в телеграм-канале ведомства.

Напомним, что утром 30 мая беспилотники нанесли удар по Москве. По словам военных аналитиков, это был сильный подрыв имиджа российской системы противовоздушной обороны. Якобы сверхмощные С-350 "Витязь", С-400 "Триумф" и другие не справились с дронами, указывал полковник Петр Черник.

В тот же день в подмосковном городе Осташево прогремели взрывы, после этого там загорелся спиртзавод.