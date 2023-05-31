"Это отвратительно": Дисней раскритиковали за "ученицу феи" с усами (фото)

Видео, в котором сотрудник Диснейленда в женском костюме и макияже приветствует детей у входа в магазин Bobbidi Boutique, быстро стало вирусным. Ролик набрал почти 8 млн просмотров в TikTok.

В США Дисней раскритиковали за то, что он разрешил сотруднику-мужчине надеть костюмированное платье и накраситься. Об этом пишет New York Post.

Вирусное видео, набравшее почти 8 миллионов просмотров в TikTok, показывает, как усатая "ученица крестной феи" приветствует девочку в бутике Bibbidi Bobbidi Boutique в Диснейленде в Анахайме, штат Калифорния.

"Итак, меня зовут Ник, я один из подмастерьев крестной феи. Я здесь для того, чтобы купить вам все необходимое и сделать выбор на весь день", — говорит работник, на глазах которого синие и фиолетовые тени для век в тон форменной одежде.

Курнти Фарбер, мать троих детей, опубликовавшая оригинальное видео, не стала критиковать наряд сотрудника, а похвалила работников за то, что они подарили ее дочери незабываемые впечатления от посещения бутика, где дети в возрасте от 3 до 12 лет могут получить "волшебный макияж для королевских особ, проходящих обучение".

Дисней раскритиковали за то, что он разрешил сотруднику-мужчине надеть костюмированное платье Фото: New York Post

Однако позитивные отзывы женщины не остановили консервативных людей, которые начали критиковать Дисней.

"Это отвратительно и неправильно. Я помню, когда "диснеевский взгляд" даже не позволял женщинам носить определенные цвета лака для ногтей. А теперь это?" — написала в Твиттере Дженна Эллис, адвокат, известная тем, что работала при бывшем президенте Трампе.

Ранее Фокус писал, что женщина отомстила начальнику за то, что тот уволил ее из-за "болезни". Девушка проработала два месяца тренером по гимнастике, прежде чем узнала, что ее уволили, пока она была в больнице.

Также ранее сообщалось, что накричавшая на неуправляемых детей женщина уволилась с работы. Джеки Миллер, водитель школьного автобуса, рассказала, что группа учеников часто вела себя агрессивно.