"Готовимся к шторму": Си Цзиньпин обратился к руководителям нацбезопасности КНР

По словам главы КНР Пекин столкнется с серьезными проблемами из-за "враждебной международной среды" и должен отрабатывать навыки реальных боевых действий.

Руководителям национальной безопасности Китая необходимо думать о "худших сценариях" и готовиться к "бурному морю" во всех сферах. Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин, передает CNN.

Глава КНР подчеркнул, что национальная безопасность страны оказывается под угрозой из-за негативного влияния из вне.

"Сложность и трудности вопросов национальной безопасности, с которыми мы сейчас сталкиваемся, значительно возросли. Мы должны придерживаться мышления, ориентированного на результат и на худший сценарий, и быть готовыми пройти серьезные испытания сильными ветрами и бурными волнами, и даже опасными, штормовыми морями", — заявил Си.

Также китайский лидер акцентировал на том, что среда в мире становится враждебной для Китая.

В то же время Си Цзиньпин отметил, что Китай должен ускорить модернизацию своей системы, сил и средств национальной безопасности, а также сделать их более эффективными в "реальных боевых действиях и практическом применении".

Он видит необходимым продвижение в создании системы мониторинга рисков национальной безопасности и раннего предупреждения, усилить образование по вопросам нацбезопасности и улучшить управление безопасностью данных и искусственного интеллекта.

Напомним, 26 мая официальный представитель Поднебесной Ли Хуэй завершил поездку, длившуюся почти две недели, за время которой он побывал в Украине, Польше, Франции и Германии. Авторы WSJ в своей статье, утверждали, что предложенный план мирного урегулирования предусматривал немедленное прекращение огня и переход захваченных украинских территорий под юридический контроль РФ.

Также сообщалось о том, каким будет альянс США, Японии и Южной Кореи. Упомянутые страны обмениваются разведданными, сведениями о запусках северокорейских ракет, о системах радиолокационных станций и пр.