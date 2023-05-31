Дремала на диване: осколок метеорита пробил крышу и попал прямо в женщину (фото)

Соседи пострадавшей женщины сообщили, что видели "яркий красноватый свет", пересекающий небо "как римская свеча, за которой тянется дым". Другие говорили, что видели "огненный шар, похожий на гигантскую дугу".

30 ноября 1954 года Энн Ходжес дремала на диване после обеда в штате Алабама (США), когда примерно 8,5-фунтовый (почти 4 кг) камень пробил ее крышу, отскочил от радиоприемника и врезался ей в бок, оставив огромный синяк. Об этом пишет Daily Star.

Американка пострадала от прямого попадания метеорита.

"У вас больше шансов попасть под торнадо, молнию и ураган одновременно", — рассказал National Geographic Майкл Рейнольдс, астроном из колледжа штата Флорида.

Более крупный космический камень раскололся на две части, одна из которых пробила крышу дома мисс Ходжес, расположенного через дорогу от театра "Комета", а другая упала примерно в полумиле от него на фермерском поле.

Соседи женщины сообщили, что видели "яркий красноватый свет", пересекающий небо "как римская свеча, за которой тянется дым". Другие говорили, что видели "огненный шар, похожий на гигантскую дугу". На следующий день она была госпитализирована.

Семья не смогла найти покупателя на метеорит и некоторое время использовала его в качестве дверного упора Фото: Соцсети

Ситуация получила развитие после того, когда хозяйка дома, в котором жила Энн Ходжес, заявила о праве собственности на метеорит, поскольку он упал на ее участок.

"Судиться — единственный способ получить его. Я думаю, что Бог предназначил его мне. В конце концов, он попал в меня!", — сказала тогда пострадавшая.

В итоге дело было урегулировано во внесудебном порядке, хозяйка дома получила 500 долларов (около 206 тысяч гривен сегодня), чтобы позволить Энн Ходжес оставитькамень себе.

Семья не смогла найти покупателя на метеорит и некоторое время использовала его в качестве дверного упора, а затем передала его в Музей естественной истории Алабамы.

Ранее Фокус писал, что в США крышу дома проломил метеорит, которому 4,6 млрд лет. Этот камень "помнит", как появилась Солнечная система.

Также сообщалось, что в Германии обломок метеорита проломил крышу жилого дома. Владелец дома, Вильфрид Лабуш, заявил, что услышал громкий удар, а его жена предположила, что это мог быть "космический камень". Семейная пара сразу не поверила в это, но через несколько дней они обнаружили осколок метеорита возле своего дома.