Байден упал на сцене во время рабочей поездки: как он себя чувствует сейчас (видео)

Американский президент приехал в Колорадо, чтобы в Академии ВВС США вручить дипломы выпускникам. Как утверждает Белый дом, падение Байдена произошло потому, что политик споткнулся о мешок с песком.

Президент США Джо Байден споткнулся и упал прямо на сцене. Об этом сообщил директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт на своей странице в Твиттере в четверг, 1 июня.

"Он в порядке. Когда он пожимал руки, на сцене лежал мешок с песком. Он споткнулся", — написал Лаболт.

Видео, на котором зафиксировано падение Байдена, уже распространилось в сети.

Известно, что американский лидер специально приехал в Колорадо, чтобы в Академии ВВС США вручить дипломы выпускникам. Церемония награждения длилась почти два часа. После этого Байден отошел, споткнулся о черный мешок с песком и упал на пол. К президенту США сразу бросились охранники и помогли ему встать.

После этого политик снова занял свое место за кафедрой и обратился к выпускникам с речью.

Напомним, 19 июня 2022 года Джо Байден упал с велосипеда во время прогулки с первой леди. Президент США остановился, чтобы поговорить с избирателями возле своего пляжного дома, но не успел выстегнуть ногу из фиксатора на педалях. Первая леди была впереди и пропустила падение своего супруга.

СМИ также писали о том, что 19 марта 2021 года президент США Джо Байден упал во время подъема по трапу самолета. Он как минимум трижды споткнулся и упал во время подъема на президентский борт.