"У меня зацепилась нога": Джо Байден упал с велосипеда во время прогулки с первой леди (видео)

79-летний президент США остановился, чтобы поговорить с избирателями возле своего пляжного дома, но не успел выстегнуть ногу из фиксатора на педалях.

79-летний президент США Джо Байден упал с велосипеда во время субботней прогулки с первой леди Джилл Байден. Об этом пишет издание The Guardian.

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Глава государства завершал утреннюю поездку вблизи своего пляжного дома в Рехобот-Бич, Делавэр. Байден решил остановиться поговорить с избирателями, стоявшими у велосипедной дорожки, однако не успел выстегнуть ногу из фиксатора на педалях. Президент упал на правый бок и перевернулся на спину, но тут же поднялся на ноги.

"Я в порядке. У меня зацепилась нога", — прокомментировал он случившееся.

Первая леди была впереди и пропустила падение своего супруга.

Как стало известно, Байдены проводят выходные в Рехобот-Бич. В пятницу, 17 июня, они отметили 45-ю годовщину свадьбы.

После произошедшего глава государства немного пообщался с журналистами. Он рассказал, что в Делавэре запретили штурмовое оружие, поэтому он доволен существующим прогрессом.

Поговорив с представителями прессы, Джо Байден снова сел на велосипед и уехал в сопровождении охраны.

Сегодня, 19 июня, на вопрос журналиста, как он чувствует себя после инцидента, американский президент попрыгал, показывая, что с ним все хорошо.

Напомним, Байден рассказал, что ожидало Европу, если бы США не реагировали на вторжение РФ. Американский президент считает, что Владимир Путин не остановился бы на захвате Украины. По его словам, следующая цель РФ — вторжение в Польшу и Чехию.

14 июня стало известно, что Джо Байден будет баллотироваться на новый срок в 2024 году. К моменту возможного переизбрания американскому президенту исполнится 82 года.