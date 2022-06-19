"У мене зачепилася нога": Джо Байден упав з велосипеда під час прогулянки з першою леді (відео)

79-річний президент США зупинився, щоб поговорити з виборцями біля свого пляжного будинку, але не встиг вистебнути з фіксатора ноги на педалях.

79-річний президент США Джо Байден упав з велосипеда під час суботньої прогулянки з першою леді Джилл Байден. Про це пише видання The Guardian.

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Глава держави завершував ранкову поїздку поблизу свого пляжного будинку у Рехобот-Біч, Делавера. Байден вирішив зупинитись поговорити з виборцями, що стояли біля велосипедної доріжки, проте не встиг вистебнути ногу з фіксатора на педалях. Президент упав на правий бік і перекинувся на спину, але одразу піднявся на ноги.

"Я в порядку. У мене зачепилася нога", — прокоментував він те, що сталося.

Перша леді була попереду та пропустила падіння свого чоловіка.

Як стало відомо, Байдени проводять вихідні у Рехобот-Біч. У п'ятницю, 17 червня, вони відзначили 45-ту річницю весілля.

Після того, що сталося, глава держави трохи поспілкувався з журналістами. Він розповів, що в Делавері заборонили штурмову зброю, тому він задоволений прогресом.

Поговоривши з представниками преси, Джо Байден знову сів на велосипед та поїхав у супроводі охорони.

Сьогодні, 19 червня, на запитання журналіста, як він почувається після інциденту, американський президент пострибав, показуючи, що з ним усе гаразд.

Нагадаємо, Байден розповів, що очікувало Європу, якби США не реагували на вторгнення РФ. Американський президент вважає, що Володимир Путін не зупинився б на захопленні України. За його словами, наступна мета РФ — вторгнення у Польщу та Чехію.

14 червня стало відомо, що Джо Байден балотуватиметься на новий термін у 2024 році. На момент можливого переобрання американському президентові виповниться 82 роки.