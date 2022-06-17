"Був би хаос": Байден розповів, що очікувало Європу, якби США не реагували на вторгнення РФ

Американський президент вважає, що Володимир Путін не зупинився б на захопленні України. За його словами, наступна ціль РФ — вторгнення до Польщі та Чехії.

Президент США Джо Байден заявив, що якби його країна залишилася осторонь вторгнення Росії в Україну і не стала надавати їй підтримку, то в Європі почався б хаос. На його думку, президент РФ Володимир Путін продовжив би вторгнення до інших країн. Про це він розповів в інтерв'ю виданню AP.

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"Що станеться, якщо найголовніша сила НАТО заплющить очі на російську агресію, на той факт, що стотисячна армія переходить кордон у спробі окупувати та знищити культуру цілого народу? Що станеться тоді?" — сказав він.

Джо Байден вважає, що наступними цілями для Росії могли стати Польща та Чехія. Крім того, американський президент заявив, що якби США не реагували на дії Росії в Україні, це могло б спровокувати Китай і КНДР для подальшої агресії.

"Я боюся, що наступне, що ми б побачили — це хаос у Європі. Ви б побачили, що вони (російська армія — ред.) рушили б далі. Що трапилося б у Польщі, Чехії та інших країнах-членах НАТО? Що б Китай подумав про Тайвань, що КНДР подумала б про ядерну зброю?" — заявив президент США.

Він також нагадав, що ухвалюючи рішення допомогти Україні у боротьбі з РФ та запроваджуючи нові антиросійські санкції, він попереджав, що за це доведеться платити.

"Це не безплатно, але наслідки бездіяльності були б страшнішими. Ви питаєте мене, що б я сказав американському народу. Я б сказав, що займаюся зовнішньою політикою все моє життя. Я переконаний, що якщо ми дозволимо Путіну йти далі, він не зупиниться", — розповів Байден.

Нагадаємо, 16 червня ЗМІ повідомляли, що Джо Байден просив двох чиновників більше не висловлювати публічно бажання перемоги України. За інформацією журналістів, він висловив стурбованість тим, що такі коментарі можуть породити нереалістичні очікування та збільшити ризик прямого конфлікту США з Росією.

Раніше 11 червня президент США заявляв, що Володимир Зеленський проігнорував попередження про вторгнення Росії. За його словами, український президент "не хотів цього чути, як і багато людей". Зі свого боку Зеленський сказав, що неодноразово просив західних партнерів запровадити превентивні санкції проти РФ. Також він додав, що союзники не надали Києву необхідного озброєння та систем ППО перед початком повномасштабної війни.