Байден просив двох чиновників більше не висловлювати публічно бажання перемоги України, — ЗМІ

За інформацією журналістів, після заяв міністра оборони та держсекретаря США Байден подумав, що вони зайшли надто далеко. І висловив стурбованість тим, що такі коментарі можуть породити нереалістичні очікування та збільшити ризик прямого конфлікту США з Росією.

Президент США Джо Байден вважав, що два американські політики з Білого дому зайшли надто далеко в публічній підтримці України. Це стосується міністра оборони Ллойда Остіна та держсекретаря Ентоні Блінкена, які під час візиту до Києва 24 квітня публічно заявили, що бажають перемоги Україні у війні з Росією та що США сподіваються послабити РФ настільки, наскільки це можливо. Проте американському президентові такі висловлювання не сподобалися. Про це повідомляє телеканал NBC News із посиланням на джерело.

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За інформацією журналістів, Байден подумав, що політики зайшли надто далеко. Президент США висловив стурбованість тим, що такі коментарі можуть породити нереалістичні очікування та збільшити ризик прямого конфлікту США з Росією. Він попросив Ллойда та Блінкена пом'якшити свою риторику.

"Байден був незадоволений, коли Блінкен і Остін говорили про перемогу в Україні. Йому не сподобалася риторика", — сказав журналістам один із представників адміністрації США.

Крім того, тепер офіційні особи США дедалі більше стурбовані тим, що траєкторія війни в Україні є непереконливою. Вони задумалися над тим, чи має президент України Володимир Зеленський пом'якшити свою позицію про те, що Київ не піде на територіальні поступки перед РФ у майбутній мирній угоді.

Деякі вважають, що Зеленському варто "трохи зменшити темп" у його червоних лініях після закінчення війни з РФ. Проте Байден непохитний щодо того, що Вашингтон не чинитиме тиск на Київ у його кроках щодо припинення воєнних дій. Позиція його адміністрації полягає в тому, що будь-яке рішення щодо того, як і на яких умовах припинити війну, залишається за Україною.

"Ми не змушуємо їх іти на поступки, як це роблять деякі європейці. Ми б ніколи не попросили їх поступитися територією. Ми плануємо підготуватися до довгої війни і маємо намір підготувати до цього американський народ і готові попросити в Конгресу більше грошей", — сказала одна з офіційних осіб.

Нагадаємо, 16 червня глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що Україна має перемогти у війні з Росією. Крім того, вона закликала країни Заходу не тиснути на Київ у питанні територіальних поступок перед Москвою.

Телеканал Sky News повідомляв, що французька влада бажає перемоги України над Росією воєнним шляхом, що дозволило б звільнити всі окуповані території, включаючи Крим.