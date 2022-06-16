Байден просил двух чиновников больше не высказывать публично желания победы Украины, — СМИ

По информации журналистов, после заявлений министра обороны и госсекретаря США Байден подумал, что они зашли слишком далеко. И выразил обеспокоенность тем, что такие комментарии могут породить нереалистичные ожидания и увеличить риск прямого конфликта США с Россией.

Президент США Джо Байден посчитал, что два американских политика из Белого дома зашли слишком далеко в публичной поддержке Украины. Это касается министра обороны Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена, которые во время визита в Киев 24 апреля публично заявили, что желают победы Украине в войне с Россией и что США надеются ослабить РФ настолько, насколько это возможно. Однако американскому президенту такие высказывания не понравились. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.

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По информации журналистов, Байден подумал, что политики зашли слишком далеко. Президент США выразил обеспокоенность тем, что такие комментарии могут породить нереалистичные ожидания и увеличить риск прямого конфликта США с Россией. Он попросил Ллойда и Блинкена смягчить свою риторику.

"Байден был недоволен, когда Блинкен и Остин говорили о победе в Украине. Ему не понравилась риторика", — сказал журналистам один из представителей администрации США.

Кроме того, теперь официальные лица США все больше обеспокоены тем, что траектория войны в Украине несостоятельна. Они задумались над тем, должен ли президент Украины Владимир Зеленский смягчить свою позицию о том, что Киев не пойдет на территориальные уступки перед РФ в будущем мирном соглашении.

Некоторые считают, что Зеленскому стоит "немного сбавить темп" в его красных линиях по окончанию войны с РФ. Однако Байден непреклонен в отношении того, что Вашингтон не будет оказывать давление на Киев в его шагах по прекращению военных действий. Позиция его администрации заключается в том, что любое решение о том, как и на каких условиях прекратить войну, остается за Украиной.

"Мы не заставляем их идти на уступки, как это делают некоторые европейцы. Мы бы никогда не попросили их уступить территорию. Ми планируем подготовится к долгой войне и намерены подготовить к этому американский народ и готовы попросить у Конгресса больше денег", — сказал один из официальных лиц США.

Напомним, 16 июня глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что Украина должна победить в войне с Россией. Кроме того, она призвала страны Запада не давить на Киев в вопросе территориальных уступок перед Москвой.

Телеканал Sky News сообщал, что французские власти желают победы Украины над Россией военным путем, что позволило бы освободить все оккупированные территории, включая Крым.