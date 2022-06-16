Байден просил двух чиновников больше не высказывать публично желания победы Украины, — СМИ
По информации журналистов, после заявлений министра обороны и госсекретаря США Байден подумал, что они зашли слишком далеко. И выразил обеспокоенность тем, что такие комментарии могут породить нереалистичные ожидания и увеличить риск прямого конфликта США с Россией.
Президент США Джо Байден посчитал, что два американских политика из Белого дома зашли слишком далеко в публичной поддержке Украины. Это касается министра обороны Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена, которые во время визита в Киев 24 апреля публично заявили, что желают победы Украине в войне с Россией и что США надеются ослабить РФ настолько, насколько это возможно. Однако американскому президенту такие высказывания не понравились. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.
По информации журналистов, Байден подумал, что политики зашли слишком далеко. Президент США выразил обеспокоенность тем, что такие комментарии могут породить нереалистичные ожидания и увеличить риск прямого конфликта США с Россией. Он попросил Ллойда и Блинкена смягчить свою риторику.
"Байден был недоволен, когда Блинкен и Остин говорили о победе в Украине. Ему не понравилась риторика", — сказал журналистам один из представителей администрации США.
Кроме того, теперь официальные лица США все больше обеспокоены тем, что траектория войны в Украине несостоятельна. Они задумались над тем, должен ли президент Украины Владимир Зеленский смягчить свою позицию о том, что Киев не пойдет на территориальные уступки перед РФ в будущем мирном соглашении.
Некоторые считают, что Зеленскому стоит "немного сбавить темп" в его красных линиях по окончанию войны с РФ. Однако Байден непреклонен в отношении того, что Вашингтон не будет оказывать давление на Киев в его шагах по прекращению военных действий. Позиция его администрации заключается в том, что любое решение о том, как и на каких условиях прекратить войну, остается за Украиной.
"Мы не заставляем их идти на уступки, как это делают некоторые европейцы. Мы бы никогда не попросили их уступить территорию. Ми планируем подготовится к долгой войне и намерены подготовить к этому американский народ и готовы попросить у Конгресса больше денег", — сказал один из официальных лиц США.
Напомним, 16 июня глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что Украина должна победить в войне с Россией. Кроме того, она призвала страны Запада не давить на Киев в вопросе территориальных уступок перед Москвой.
Телеканал Sky News сообщал, что французские власти желают победы Украины над Россией военным путем, что позволило бы освободить все оккупированные территории, включая Крым.