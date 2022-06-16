Вместе с Крымом: Франция хочет победы Украины и деоккупации территории, — СМИ

По данным журналистов, власти Франции поддерживают победу Украины над РФ военным путем, что позволило бы освободить всю оккупированную территорию, в том числе и Крымский полуостров.

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Французское руководство поддерживает военную победу Украины и восстановление всей захваченной территории, вместе с оккупированным в 2014 году Крымом. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на дипломатические источники.

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"Мы выступаем за полную победу с восстановлением территориальной целостности всех захваченных русскими территорий, в том числе и Крыма", — заявил источник.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ждет от ЕС явных и положительных сигналов по Украине и Молдове перед тем, как ЕС вынесет решение относительно статуса стран-кандидатов на вступление в Евросоюз.

"Пришло время, чтобы мы, европейцы, дали недвусмысленные политические сигналы Украине", — заявил Макрон во время визита в Молдову, откуда на следующий день спецпоездом проследовал в Киев.

Французского лидера, который сохраняет дипломатические связи с РФ, критикуют за то, что во время войны он пытается умиротворить российское руководство и заявляет, что Россию нельзя унижать.

На днях Макрон сделал очередное заявление о том, что Украине придется договариваться с РФ.

"Спустя некоторое время, после того как мы поможем Украине оказать максимально возможное сопротивление, и когда Украина, я надеюсь, победит, когда прекратятся бои, тогда президенту и другим лидерам Украины придется вести переговоры с Россией, — заявил он. — И мы европейцы будем за этим столом переговоров предоставлять гарантии безопасности".

Ранее Фокус сообщал, что Китай поддержит РФ в вопросах безопасности и суверенитета. Во время телефонного разговора с Путиным 69-летний Си Цзиньпин пообещал укреплять сотрудничество с государством-агрессором.

Напомним, что оккупация Николаева и Одессы — один из пунктов военного плана РФ после захвата Донбасса. Для Украины эти города имеют стратегическое значение.