За даними журналістів, влада Франції підтримує перемогу України над РФ воєнним шляхом, що дозволило б звільнити всю окуповану територію, зокрема й Кримський півострів.

Французьке керівництво підтримує воєнну перемогу України та відновлення всієї захопленої території, разом з окупованим у 2014 році Кримом. Про це повідомляє Sky News із посиланням на дипломатичні джерела.

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"Ми виступаємо за повну перемогу з відновленням територіальної цілісності всіх захоплених російськими територій, зокрема й Криму", — заявило джерело.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що чекає від ЄС явних та позитивних сигналів щодо України та Молдови перед тим, як ЄС винесе рішення щодо статусу країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу.

"Настав час, щоб ми, європейці, дали недвозначні політичні сигнали Україні", — заявив Макрон під час візиту до Молдови, звідки наступного дня спецпотягом попрямував до Києва.

Французького лідера, який зберігає дипломатичні зв'язки з РФ, критикують за те, що під час війни він намагається утихомирити російське керівництво і заявляє, що Росію не можна принижувати.

Днями Макрон зробив чергову заяву про те, що Україні доведеться домовлятися з РФ.

"Через деякий час, після того, як ми допоможемо Україні чинити максимально можливий опір, і коли Україна, я сподіваюся, переможе, коли припиняться бої, тоді президенту та іншим лідерам України доведеться вести переговори з Росією, — заявив він. — І ми, європейці, за цим столом переговорів надаватимемо гарантії безпеки".

Раніше Фокус повідомляв, що Китай підтримає РФ у питаннях безпеки та суверенітету. Під час телефонної розмови із Путіним 69-річний Сі Цзіньпін пообіцяв зміцнювати співпрацю з державою-агресором.

Нагадаємо, що окупація Миколаєва та Одеси — один із пунктів військового плану РФ після захоплення Донбасу. Для України ці міста мають стратегічне значення.