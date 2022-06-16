Польша и страны Балтии должны поддержать Украину на переговорах с РФ, — МИД Британии

Глава ведомства Лиз Трасс заявила, что сейчас Запад делает все, чтобы у Киева были "лучшие карты" на переговорах с Кремлем. Она добавила, что Украина должна победить в войне, а Британия не откажется от своих обязательств в помощи.

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что сейчас нужно поддержать Украину в мирных переговорах с Россией. По ее словам, страны Запада делают все, чтобы у Киева были "лучшие карты". Кроме того, по ее мнению, к разговору стоит подключить Польшу и страны Балтии. Об этом Трасс сообщила во время выступления в палате общин британского парламента.

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Она добавила, что сейчас Россия не проявляет желания вести переговоры о прекращении войны. Кроме того, Трасс заявила что западные лидеры не должны давить на Киев в вопросе отказа от оккупированных Россией украинских территорий, "потому что мы сами бы никогда не отказались".

Лиз Трасс также считает, что Украина должна победить в войне с Россией. Она пообещала, что Лондон не откажется от обязательств перед Киевом, пока не будет достигнута эта цель.

"Украина может и должна победить в этой войне. Мы никогда не отступим от своих обязательств, как бы долго ни продолжался конфликт. Наша решимость защищать наши принципы превзойдет решимость агрессоров", — сказала она.

Напомним, 15 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что в Кремле заинтересованы в мирных переговорах с Киевом. Однако, по его мнению, Украина отказывается идти на переговоры, повинуясь воле Великобритании, США и их союзников.

4 июня советник главы ОП Михаил Подоляк объяснил, почему Украина не ведет переговоров с Россией. По его словам, Москва отказывается идти на уступки, пользуясь численным преимуществом своих войск на Донбассе.

Американский телеканал CNN сообщал, что ЕС, Великобритания и США обсуждают план прекращения огня в Украине. По информации журналистов, на Западе боятся, что если российская и украинская стороны не сядут за стол переговоров, то война затянется на несколько лет.