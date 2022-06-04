ЕC, США и Великобритания обсуждают план прекращения войны в Украине, — CNN

Западные дипломаты считают, что если в ближайшее время российская и украинская стороны не сядут за стол переговоров, война может затянуться на годы.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В последние недели официальные лица США регулярно встречаются со своими британскими и европейскими коллегами для обсуждения возможных рамок прекращения огня и окончания войны в Украине путем переговоров. В частности обсуждается программа из четырех пунктов, предложенная Италией. Она предусматривает обязательство Украины соблюдать нейтралитет к странам НАТО в обмен на некоторые гарантии безопасности, а также переговоры между Украиной и Россией о будущем Крыма и Донбасса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на несколько источников.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Относительно итальянской рамочной программы высказалась посол США в ООН Линда Гринфилд. По ее словам, она является одной из тех инициатив, которая поможет прекратить военные действия на территории Украины. Однако эту инициативу поддерживают не все официальные лица Запада.

В публикации отмечено, что несмотря на обещания Запада "не говорить об Украине без Украины", украинская сторона не принимает участия в этих обсуждениях. Тем временем официальные лица из Вашингтона и Киева заявили, что США не оказывает давление на Украину с целью заставить ее вести переговорный процесс с Кремлем. Но некоторые украинские официальные лица все еще опасаются, что Запад попытается навязать им геополитическую сделку.

Важно

По старым лекалам. Как Запад устами Генри Киссинджера пытается вынудить Украину сдаться

Тем не менее, как сообщают обозреватели CNN, официальные лица США, Великобритании и Евросоюза обеспокоены тем, что в случае если российские и украинские дипломаты не вернутся за стол переговоров и не выработают соглашение, война затянется, возможно, на годы. Западные военные полагают, что затягивание войны медленно истощают Россию, однако это же отразится и на экономике западных стран, учитывая издержки в связи с отказом от российских энергоносителей. Более того на фоне антироссийских санкций этот вопрос приобретает особую политическую остроту в преддверии выборов, когда цены на газ продолжают расти.

В свою очередь администрация президента США Джо Байдена не видит реальных перспектив для дипломатических прорывов или прекращения огня в ближайшее время, поскольку не видит особого желания у Киева возобновить переговорный процесс. По мнению чиновников из Альянса, такая позиция Киева обусловлена жестокими российскими бомбардировками и многочисленными военными преступлениями, что уничтожили общественную поддержку любых уступок в пользу России.

"Мы можем предлагать любые планы, но вряд ли Киев пойдет на то, что уступит территорию в данный момент", — сказал один из западных чиновников.

Тем временем со своей стороны Москва тоже не проявляет особого интереса к серьезным переговорам — несмотря на патовую ситуацию на фронте, ВС РФ постепенно добиваются успехов на Донбассе. Кроме того, обозреватели CNN отмечают, что пока нет никаких признаков того, что Путин намерен добросовестно вести переговоры о прекращении войны.

В этой ситуации Киев заявляет, что Украину все больше превосходят в вооружении и численности. А высокопоставленные западные чиновники, включая президента Байдена вновь подчеркивают, что даже при наличии у ВСУ передового западного оружия, перспективы мира для Украины в итоге будут зависеть от дипломатии.

По словам официальных лиц, надежда заключается в том, что США смогут поддерживать Украину достаточно долго, чтобы довести ее до мирного урегулирования, а не до полной капитуляции. Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, ход войны сложно предсказывать, но все войны заканчиваются переговорами.

"Войны непредсказуемы. Мы смогли предсказать вторжение, но как будет развиваться эта война, очень трудно предсказать. Что мы знаем точно, так это то, что почти все войны заканчиваются на каком-то этапе за столом переговоров", — подчеркнул Столтенберг.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе трехсторонних переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном 28 мая заявил, Москва готова возобновить диалог с Киевом. В официальном заявлении говорится о том, что процесс переговоров с Украиной о мирном урегулировании военного конфликта якобы был приостановлен по инициативе украинской делегации.