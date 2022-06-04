ЄС, США та Великобританія обговорюють план припинення війни в Україні, — CNN

Західні дипломати вважають, що якщо найближчим часом російська й українська сторони не сядуть за стіл переговорів, то війна може затягтися на роки.

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В останні тижні офіційні особи США регулярно зустрічаються зі своїми британськими та європейськими колегами для обговорення можливих меж припинення вогню та закінчення війни в Україні шляхом переговорів. Зокрема, обговорюється програма з чотирьох пунктів, запропонована Італією. Вона передбачає зобов'язання України дотримуватися нейтралітету до країн НАТО в обмін на деякі гарантії безпеки, а також переговори між Україною та Росією щодо майбутнього Криму та Донбасу. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на кілька джерел.

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Щодо італійської рамкової програми висловилася посол США в ООН Лінда Грінфілд. За її словами, вона є однією із тих ініціатив, яка допоможе припинити воєнні дії на території України. Проте цю ініціативу підтримують не всі офіційні особи Заходу.

У публікації зазначено, що незважаючи на обіцянки Заходу "не говорити про Україну без України", українська сторона не бере участі в цих обговореннях. Тим часом офіційні особи з Вашингтона та Києва заявили, що США не чинять тиск на Україну з метою змусити її вести переговорний процес із Кремлем. Але деякі українські офіційні особи все ще побоюються, що Захід намагатиметься нав'язати їм геополітичну угоду.

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Проте, як повідомляють оглядачі CNN, офіційні особи США, Великобританії та Євросоюзу стурбовані тим, що якщо російські й українські дипломати не повернуться за стіл переговорів і не вироблять угоди, війна затягнеться, можливо, на роки. Західні військові вважають, що затягування війни повільно виснажують Росію, але це позначиться й економіці країн, враховуючи витрати у зв'язку з відмовою від російських енергоносіїв. Крім того, на тлі антиросійських санкцій це питання набуває особливої політичної гостроти напередодні виборів, коли ціни на газ продовжують зростати.

Зі свого боку, адміністрація президента США Джо Байдена не бачить реальних перспектив для дипломатичних проривів або припинення вогню найближчим часом, оскільки не бачить особливого бажання в Києва відновити переговорний процес. На думку чиновників із Альянсу, така позиція Києва обумовлена жорстокими російськими бомбардуваннями та численними воєнними злочинами, що знищили громадську підтримку будь-яких поступок на користь Росії.

"Ми можемо пропонувати будь-які плани, але навряд чи Київ піде на те, що поступиться територією зараз", — сказав один із західних чиновників.

Водночас зі свого боку Москва теж не виявляє особливого інтересу до серйозних переговорів — попри патову ситуацію на фронті ЗС РФ поступово досягає успіхів на Донбасі. Крім того, оглядачі CNN зазначають, що поки що немає жодних ознак того, що Путін має намір сумлінно вести переговори про припинення війни.

У цій ситуації Київ заявляє, що Україну дедалі більше перевершують у озброєнні та чисельності. А високопосадовці, включаючи президента Байдена, знову наголошують, що навіть за наявності в ЗСУ передової західної зброї, перспективи світу для України в результаті залежатимуть від дипломатії.

За словами офіційних осіб, надія полягає в тому, що США зможуть підтримувати Україну достатньо довго, щоб довести її до мирного врегулювання, а не до повної капітуляції. Як зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, хід війни складно передбачати, але всі війни закінчуються переговорами.

"Війни непередбачувані. Ми змогли передбачити вторгнення, але як розвиватиметься ця війна, дуже важко передбачити. Що ми знаємо точно, так це те, що майже всі війни закінчуються на якомусь етапі за столом переговорів", — наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін у ході тристоронніх переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франції Емманюелем Макроном 28 травня заявив, що Москва готова відновити діалог із Києвом. В офіційній заяві йдеться про те, що процес переговорів із Україною щодо мирного врегулювання військового конфлікту нібито було припинено з ініціативи української делегації.