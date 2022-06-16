Польща та країни Балтії мають підтримати Україну на переговорах з РФ, — МЗС Британії

Глава відомства Ліз Трасс заявила, що зараз Захід робить усе, щоб Київ мав "кращі карти" на переговорах із Кремлем. Вона додала, що Україна має перемогти у війні, а Британія не відмовиться від своїх зобов'язань у допомозі.

Глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що зараз потрібно підтримати Україну у мирних переговорах із Росією. За її словами, країни Заходу роблять все, щоб Київ мав "кращі карти". Крім того, на її думку, до розмови варто підключити Польщу та країни Балтії. Про це Трасс повідомила під час виступу у палаті громад британського парламенту.

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Вона додала, що зараз Росія не проявляє бажання вести переговори про припинення війни. Крім того, Трасс заявила, що західні лідери не повинні тиснути на Київ у питанні відмови від окупованих Росією українських територій, "бо ми самі б ніколи не відмовилися".

Ліз Трасс також вважає, що Україна має перемогти у війні з Росією. Вона пообіцяла, що Лондон не відмовиться від зобов'язань перед Києвом, доки не буде досягнуто цієї цілі.

"Україна може і повинна перемогти у цій війні. Ми ніколи не відступимо від своїх зобов'язань, хоч би як довго тривали конфлікти. Наша рішучість захищати наші принципи перевершить рішучість агресорів", — сказала вона.

Нагадаємо, 15 червня секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що в Кремлі зацікавлені у мирних переговорах із Києвом. Однак, на його думку, Україна відмовляється йти на переговори, підкоряючись волі Великої Британії, США та їхніх союзників.

4 червня радник голови ОП Михайло Подоляк пояснив, чому Україна не веде переговорів із Росією. За його словами, Москва відмовляється йти на поступки, користуючись чисельною перевагою своїх військ на Донбасі.

Американський телеканал CNN повідомляв, що ЄС, Великобританія і США обговорюють план припинення вогню в Україні. За інформацією журналістів, на Заході бояться, що якщо російські й українські сторони не сядуть за стіл переговорів, то війна затягнеться на кілька років.