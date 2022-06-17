"Был бы хаос": Байден рассказал, что ожидало Европу, если бы США не реагировали на вторжение РФ

Американский президент считает, что Владимир Путин не остановился бы на захвате Украины. По его словам, следующая цель РФ — вторжение в Польшу и Чехию.

Президент США Джо Байден заявил, что если бы его страна осталась в стороне от вторжения России в Украину и не стала оказывать ей поддержку, то в Европе бы начался хаос. По его мнению, президент РФ Владимир Путин продолжил бы вторжение в другие страны. Об этом Байден рассказал в интервью изданию AP.

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"Что произойдет, если самая главная сила НАТО закроет глаза на российскую агрессию, на тот факт, что стотысячная армия переходит границу в попытке оккупировать и уничтожить культуру целого народ? Что случится тогда?" — сказал он.

Джо Байден считает, что следующими целями для России могли стать Польша и Чехия. Кроме того, американский президент заявил, что если бы США не реагировали на действия России в Украине, то это могло бы спровоцировать Китай и КНДР для дальнейшей агрессии.

"Я боюсь, что следующее, что мы бы увидели — это хаос в Европе. Вы бы увидели, что они (российская армия — ред) двинулись бы дальше. Что бы случилось в Польше, Чехии и других странах-членах НАТО? Что бы Китай подумал о Тайване, что КНДР бы подумала о ядерном оружии?", — заявил президент США.

Он также напомнил, что принимая решения помочь Украине в борьбе с РФ и вводя новые антироссийские санкций, он предупреждал, что за это придется платить.

"Это не бесплатно, но последствия бездействия были бы страшнее. Вы спрашиваете меня, что бы я сказал американскому народу. Я бы сказал, что занимаюсь внешней политикой всю мою жизнь. Я убежден, что если мы позволим Путину идти дальше, он не остановится", — рассказал Байден.

Напомним, 16 июня СМИ сообщали, что Джо Байден просил двух чиновников больше не высказывать публично желания победы Украины. По информации журналистов, он выразил обеспокоенность тем, что такие комментарии могут породить нереалистичные ожидания и увеличить риск прямого конфликта США с Россией

Ранее, 11 июня президент США заявлял, что Владимир Зеленский проигнорировал предупреждения о вторжении России. По его словам, украинский президент "не хотел этого слышать, как и многие люди". В свою очередь Зеленский сказал, что не раз просил западных партнеров ввести превентивные санкции против РФ. Также он добавил, что союзники не предоставили Киеву необходимого вооружения и систем ПВО перед началом полномасштабной войны.