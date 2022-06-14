Байден балотуватиметься на новий термін у 2024 році, — Білий дім

За словами речниці офіційної резиденції президента Карін Жан-П'єр, главі США багато разів ставили питання про участь у виборах, і "він на нього відповів". У 2024 році Джо Байдену буде 82 роки.

Чинний президент США Джо Байден балотуватиметься на другий термін на виборах 2024 року. Про це у себе на Twitter написала прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

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"Для ясності, як неодноразово заявляв президент, він планує балотуватися у 2024 році", — прокоментувала вона.

Цю інформацію вона підтвердила журналістам у межах щоденного брифінгу, повідомляє Fox News.

"Як ви знаєте, президенту багато разів ставили це питання, і він на нього відповів. Його відповідь була досить простою: так, він балотується на переобрання. Більше я нічого не можу сказати", — наголосила спікерка.

На питання про вік політика, якому на момент чергових виборів виповниться 82 роки, Жан-П'єр відповіла, що "не може бути політологом і говорити про проміжні вибори або щось подібне, враховуючи 2024 рік".

Раніше Джо Байден говорив, що має намір балотуватися через два роки разом із віцепрезиденткою Камалою Гарріс як свого напарника, якщо він "буде в доброму здоров'ї".

Нагадаємо, на початку цього року Дональд Трамп натякнув на участь у виборах президента США в 2024-му. Скандальний американський політик висловив бажання балотуватися на пост президента США після закінчення повноважень Джо Байдена спонтанно під час гри у гольф у своєму клубі.

Фокус також писав, що кандидаткою у президенти США може стати Меган Маркл. Сестра Джо Байдена впевнена, що має всі шанси спробувати себе в політиці.