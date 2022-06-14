Байден будет баллотироваться на новый срок в 2024 году, — Белый дом

По словам спикера официальной резиденции президента Карин Жан-Пьер, главе США много раз задавали вопрос об участии в выборах, и "он на него ответил". В 2024 году Джо Байдену будет 82 года.

Действующий президент США Джо Байден будет баллотироваться на второй срок на выборах 2024 года. Об этом у себя в Twitter написала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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"Для ясности, как неоднократно заявлял президент, он планирует баллотироваться в 2024 году", — прокомментировала она.

Эту же информацию она подтвердила журналистам в рамках ежедневного брифинга, сообщает Fox News.

"Как вы знаете, президенту много раз задавали этот вопрос, и он на него ответил. Его ответ был довольно простым: да, он баллотируется на переизбрание. Больше я ничего не могу сказать", — подчеркнула спикер.

На вопрос о возрасте политика, которому на момент очередных выборов исполнится 82 года, Жан-Пьер ответила, что "не может быть политологом и и говорить о промежуточных выборах или о чем-то подобном, включая 2024 год".

Ранее Джо Байден говорил, что намерен баллотироваться через два года вместе с вице-президентом Камалой Харрис в качестве своего напарника, если он "будет в добром здравии".

Напомним, в начале этого года Дональд Трамп намекнул на участие в выборах президента США в 2024-м. Скандальный американский политик высказал желание баллотироваться на пост президента США после окончания полномочий Джо Байдена спонтанно, во время игры в гольф в своем клубе.

Фокус также писал, что кандидаткой в президенты США может стать Меган Маркл. Сестра Джо Байдена уверена, что у нее есть все шансы попробовать себя в политике.