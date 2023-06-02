США перестали передавать России информацию о ядерном оружии в рамках ДСНВ

Вашингтон и дальше предоставляет Москве информацию о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет на подводных лодках в соответствии с другими соглашениями.

С 1 июня США не передает России информацию, касающуюся ядерного оружия. Этими данными стороны обменивались в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях. Пресс-служба Государственного департамента США сообщила подробности.

Американские представители вводят ответные меры в ответ на действия России, которая приостановила участие в соглашении. Вашингтон предупредил Москву о своих намерениях.

В ведомстве пояснили, что это касается прекращения передачи России информации о статусе и местонахождении объектов. Они указаны в договоре. Под объектами подразумевается ракета и пусковые установки (ядерное оружие). Страна-агрессор перестала передавать такие данные еще 28 февраля 2023 года.

Не будет с 1 июня и содействие инспекциям на территории государства. США все же и дальше предоставляют информацию о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет на подлодках в соответствии с другими соглашениями. В то же время США отказываются от предоставления телеметрической информации о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет на подлодках.

Выход Российской Федерации из ДСНВ

В конце февраля 2023 года диктатор Владимир Путин анонсировал выход из Договора о стратегических наступательных вооружениях в одностороннем порядке. Основная цель документа заключалась в том, чтобы сокращали количество ядерного оружия. В России заявили, что Вашингтон в одностороннем порядке исключил из зачисления по ДСНВ более 100 единиц американских стратегических наступательных вооружений.

В конце марта Кремль выразил готовность возобновить переговоры по ядерному оружию. Представитель РФ при международных организациях Михаил Ульянов отметил, что диалог по ДСНВ может начаться в любой момент, но все вроде бы зависит от окончательной позиции США.

Напомним, в конце мая в Белоруссии подписали документ о размещении ядерного оружия. Руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что документ не предусматривает передачу тактического ядерного оружия Минску, и решение по его применению остается за российской стороной.