Голод и безработица: на Чукотке из-за дефицита куриные яйца продают по паспорту

Власти российского автономного округа отмечают, что Чукотка страдает также от проблем, связанных с безработицей, ростом стихийных свалок и неудовлетворительным уровнем медицины.

Острый дефицит продуктов на Чукотке привел к тому, что куриные яйца можно купить только по паспорту. Об этом 1 июня сообщил исполняющий обязанности главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в своем Telegram.

И.о. самого отдаленного региона России сообщил, что в на Чукотке наблюдается не только сильный рост цен на продукты питания, но еще и нехватка базовых продуктов.

"Высокие цены на продукты, которых еще и не хватает на всех. Рассказали, что яйца продают людям только по паспорту – подход, как в 90-х годах! Поручил быстро создать в Билибино запас яиц, достаточный для закрытия потребности", — пишет Кузнецов.

По его словам, приоритет местной власти сейчас заключается в том, чтобы искать способы наращивания собственных производств продуктов питания.

"Сейчас в Билибино строится птицефабрика. Чтобы ее запустить в этом году, необходимо просубсидировать закупку комбикорма. Вопрос решим, вынесли его на заседание Правительства в пятницу", — отметил он.

Также Кузнецов отметил, что регион страдает от роста числа незаконных свалок, растущим числом безработицы и жалобами местных жителей на некачественные медицинские услуги.

Напомним, летом прошлого года многие государственные и частные школы в России столкнулись с нехваткой бумаги, программного обеспечения и продуктов.

В начале апреля 2023 года стало известно, что на фоне продолжения полномасштабной войны против Украины дефицит федерального бюджета России в первом квартале 2023 года составил 2,4 трлн рублей (28,9 млрд долларов).