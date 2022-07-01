Большинство школ РФ столкнулись с нехваткой бумаги, есть проблемы с продуктамы, — Forbes

Российские журналисты узнали, что сложности с бумагой, программным обеспечением и продуктами испытывают не только государственные образовательные учреждения, но и частные. Кроме того, рост цен на бумагу доходит до 40-50%.

Больше половины российских школ и детских садов столкнулись с нехваткой бумаги — таких учреждений 61%, 18,4% говорят о перебоях в программном обеспечении, а 12,9% заявляют о проблемах с продуктами питания из-за нарушения поставок в РФ. Об этом рассказали аналитики сервиса "Актион Образование", которые специально для Forbes Russia провели опрос работников государственных школ и детских садов из 70 регионов России.

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Сообщается, что 32% не прочувствовали на себе последствия вторжения России в Украину. Кроме того, в 6,2% случаев возникают разногласия из-за разных взглядов на обстановку в мире.

Российские журналисты узнали, что сложности с бумагой, программами и продуктами испытывают и частные образовательные учреждения. Директор одной из сети частных садиков рассказал, что из-за блокирования российских карт системами Visa и Mastercard компания не может оплатить дополнительное место для хранения данных на "Google Диске", а базового размера садику не хватает.

Основательница детских школ для изучения языков Елена Иванова рассказала, что с марта большинство зарубежных издательств, которые поставляли учебники и пособия, перестали работать на российском рынке. А те книги, которые еще есть в продаже, начинают дорожать. Также отмечает подорожание цен на бумагу с начала вторжения России в Украину на 20-25%.

Собственница другой сети детских садов Жанна Казанская рассказала, что считает подорожание бумаги наиболее актуальной проблемой для своего бизнеса. По ее словам, с февраля 2022 года цена на нее выросла на 40-50%, а компании придется "задуматься о разумном потреблении". Также отмечается рост продуктов на 20-25%.

Напомним, 10 июня Forbes писал, что в России заморозили проект выдачи цифровых паспортов с начала вторжения в Украину. Одна из причин заморозки проекта — недостаток материалов для электронных носителей. В России в целом наблюдается дефицит чипов даже для выпуска банковских карт.

Ранее, 15 мая российские СМИ сообщали, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины в стране резко увеличилось число краж. Чаще всего россияне воровали кондитерские изделия и хлеб, а средний чек украденного в магазинах составил 1,5 тыс. рублей.