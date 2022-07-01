Більшість шкіл РФ зіткнулися з нестачею паперу, є проблеми з продуктами, — Forbes

Російські журналісти дізналися, що складнощі з папером, програмним забезпеченням та продуктами мають не лише державні освітні заклади, а й приватні. Крім того, зростання цін на папір сягає 40-50%.

Понад половина російських шкіл та дитячих садків зіткнулася з нестачею паперу — таких установ 61%, 18,4% говорять про перебої у програмному забезпеченні, а 12,9% заявляють про проблеми з харчами через порушення постачання до РФ. Про це розповіли аналітики сервісу "Актіон Освіта", які спеціально для Forbes Russia провели опитування працівників державних шкіл та дитячих садків із 70 регіонів Росії.

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Повідомляється, що 32% не відчули на собі наслідки вторгнення Росії до України. Крім того, у 6,2% випадків виникають розбіжності через різні погляди на ситуацію у світі.

Російські журналісти дізналися, що складнощі з папером, програмами та продуктами зазнають і приватні освітні установи. Директор однієї з мереж приватних садків розповів, що через блокування російських карт системами Visa та Mastercard компанія не може оплатити додаткове місце для зберігання даних на "Google Диску", а базового розміру садочку не вистачає.

Засновниця дитячих шкіл для вивчення мов Олена Іванова розповіла, що з березня більшість закордонних видавництв, які постачали підручники та посібники, перестали працювати на російському ринку. А ті книги, які ще є у продажу, починають дорожчати. Також виділяє подорожчання цін на папір із початку вторгнення Росії до України на 20-25%.

Власниця іншої мережі дитсадків Жанна Казанська розповіла, що вважає подорожчання паперу найактуальнішою проблемою для свого бізнесу. За її словами, з лютого 2022 року ціна на неї зросла на 40-50%, а компанії доведеться "замислитися про розумне споживання". Також відзначається зростання товарів на 20-25%.

Нагадаємо, 10 червня Forbes писав, що у Росії заморозили проєкт видачі цифрових паспортів з початку вторгнення в Україну. Одна з причин заморожування проєкту — нестача матеріалів для електронних носіїв. У Росії загалом спостерігається дефіцит чипів навіть для випуску банківських карт.

Раніше, 15 травня, російські ЗМІ повідомляли, що після початку повномасштабної війни РФ проти України в країні різко збільшилася кількість крадіжок. Найчастіше росіяни крали кондитерські вироби та хліб, а середній чек вкраденого у магазинах становив 1,5 тис. рублів.