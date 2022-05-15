У Росії різко збільшилася кількість крадіжок у магазинах після вторгнення в Україну, — NTechLab

Найчастіше росіяни крали кондитерські вироби та хліб, а середній чек вкраденого у магазинах становив 1,5 тис. рублів.

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У Росії різко збільшилася кількість крадіжок у магазинах з моменту повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України. За три місяці в одному російському магазині в середньому відбувалося 130 крадіжок, що на 18% більше, ніж на рік раніше. Найчастіше злодії виносили кондитерські вироби та хліб. Про це пише російське видання "РБК" із посиланням на систему розпізнавання облич NTechLab.

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У NTechLab зазначають, що у продуктових магазинах злодії найчастіше виносять вкрадене разом із кошиком, а кількість таких злочинів збільшилася на 27%.

Що крали жителі Росії найбільше

Кондитерські вироби – 19% від усіх крадіжок.

Ковбаси – 16% від усіх крадіжок.

Алкоголь – 14% від усіх крадіжок.

Сири — 13% від усіх крадіжок.

Кава та какао – 7% від усіх крадіжок.

Середня сума вкрадених товарів становить близько 1,5 тис. рублів, це на 25% більше, ніж було у 2021 році. Найчастіше росіяни крадуть на касах самообслуговування, а кількість подібних махінацій збільшилась на 34%.

"Зараз виносять все, крадуть частіше і більше", — сказав один топменеджер мережі магазинів Росії у коментарі "РБК".

За його словами, зараз у магазинах Росії почали посилювати охорону, налаштовують систему відеоспостереження та ставлять замки на дорогі товари.

Ще один з управителів російською мережею спортивних магазинів розповів, що у них також зросла кількість крадіжок, а найчастіше росіяни намагаються викрасти продукцію дорогих західних брендів.

"Мабуть, якщо вже ризикувати, то ризикувати на повну", — говорить він.

Нагадаємо, росіяни крадуть їжу та речі не лише в російських магазинах, а й в Україні. Фокус писав про те, що із захоплених українських територій російські військові масово вивозять зерно. 10 травня українські розвідники розповіли, що вантажівки з вкраденою продукцією прямують у бік окупованого Криму та на територію РФ, а частина доставляється Середземним морем, ймовірно, до Сирії.

Окрім того, російські військові займаються мародерством в окупованих регіонах України. Жителька одного зі звільнених сіл на Сумщині розповіла, що росіяни забрали у неї плазмовий телевізор, ноутбук, шкарпетки, труси, постільна білизна та рушники.