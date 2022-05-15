В России резко увеличилось число краж в магазинах после вторжения в Украину, — NTechLab

Чаще всего россияне воровали кондитерские изделия и хлеб, а средний чек украденного в магазинах составил 1,5 тыс. рублей.

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В России резко увеличилось число краж в магазинах с момента полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. За три месяца в одном российском магазине в среднем происходило 130 краж, что на 18% больше, чем годом ранее. Чаще всего воры выносили кондитерские изделия и хлеб. Об этом пишет российское издание "РБК" со ссылкой на систему распознавания лиц NTechLab.

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В NTechLab отмечают, что в продуктовых магазинах воры чаще всего выносят украденное вместе с корзинкой, а количество таких преступлений увеличилось на 27%.

Что воровали жители России больше всего

Кондитерские изделия — 19% от всех краж.

Колбасы — 16% от всех краж.

Алкоголь — 14% от всех краж.

Сыры — 13% от всех краж.

Кофе и какао — 7% от всех краж.

Средняя сумма украденных товаров составляет около 1,5 тыс. рублей, это на 25% больше, чем было в 2021 году. Чаще всего россияне воруют на кассах самообслуживания, а количество подобных махинаций увеличилось на 34%.

"Сейчас выносят все, воруют чаще и больше", — сказал один топ-менеджер сети магазинов России в комментарии "РБК".

По его словам, сейчас в магазинах России начали усиливать охрану, настраивают систему видеонаблюдения и ставят замки на дорогостоящие товары.

Еще один из управляющих российской сетью спортивных магазинов рассказал, что у них также выросло число краж, а чаще всего россияне пытаются похитить продукцию дорогих западных брендов.

"Видимо, раз уж рисковать, то рисковать по полной", — говорит он.

Напомним, россияне крадут еду и вещи не только в российских магазинах, но и в Украине. Фокус писал о том, что из захваченных украинских территориях российские военные массово вывозят зерно. 10 мая украинские разведчики рассказали, что грузовики с украденной продукцией направляются в сторону оккупированного Крыма и на территорию РФ, а часть доставляется по Средиземному морю, предположительно, в Сирию.

Кроме того, российские военные занимаются мародерством в оккупированных регионах Украины. Жительница одного из освобожденных сел в Сумской области рассказала, что россияне забрали у нее плазменный телевизор, ноутбук, носки, трусы, постельное белье и полотенца.